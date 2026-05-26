«يولو» تحصل على موافقة أبوظبي لإدارة صندوقها الاستثماري الثالث

حصلت شركة «يولو» للاستثمارات على ترخيص من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لإدارة صندوقها الاستثماري الخاص الثالث. ويهدف الصندوق إلى جمع 250 مليون دولار، وسيكون للصندوق تفويض استثماري عالمي، مع تركيز استراتيجي على منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسست شركة «يولو» للاستثمارات كمستثمر في رأس المال المخاطر، وتستهدف قطاعات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والألعاب. ويأتي هذا الإطلاق في خضم توسع استراتيجي أوسع لمجموعة «يولو» بالإمارات. وبعد نجاح «يولو» السابق مع الصندوق الثاني في الإمارات، الذي حقق، حتى 31 ديسمبر 2025، معدل عائد داخلي صاف بلغ 51.6%، ونسبة قيمة إجمالية إلى رأس المال المدفوع بلغت 1.36 ضعف.

وفي أواخر العام الماضي، حصلت «يولو» على ترخيصين لموردي الألعاب من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الإمارات. ويسمح الترخيصان لـلمجوعة بتزويد السوق المنظمة في الإمارات بمحتوى الألعاب الإلكترونية. وسيواصل الصندوق الثالث التركيز على الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والألعاب.

وأكد تيم هيث، مؤسس «يولو»، أن الحصول على هذين الترخيصين في الإمارات يتجاوز كونه إنجازاً تنظيمياً. وأضاف أنه بمثابة إعلان نوايا، حيث تلتزم المجموعة ببناء مستقبل الألعاب على أساس الثقة والشفافية والابتكار العالمي.