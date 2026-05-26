«بلومبرج»: «إنسيليكو» تدرس إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي

تدرس شركة «إنسيليكو ميديسين كايمان توبكو»، المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والمدرجة في بورصة هونغ كونغ، إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي، في صفقة ستجعلها أول شركة مدرجة من خارج منطقة الخليج، بحسب بلومبرج.

ووفقاً لمصادر طلبت عدم كشف هويتها لسرية المعلومات فقد أجرت «إنسيليكو»، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ في ديسمبر الماضي، مناقشات أولية حول إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي للأوراق المالية في وقت مبكر من العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن الصفقة ستصاغ مبدئياً كونها إدراجاً مباشراً، مع إمكانية لجوء مساهمي الشركة لاحقاً إلى زيادة رأس المال.

وأضافت أن عدداً من المستثمرين المقيمين في أبوظبي شاركوا في الاكتتاب العام الأولي في هونغ كونغ، وقد جمعت «إنسيليكو» 337 مليون دولار في ديسمبر، وتضاعف سعر سهمها منذ ذلك الحين.

الإدراج المزدوج

وكانت بورصات الخليج سعت إلى تعزيز علاقاتها مع البورصات الأجنبية في السنوات الأخيرة، وكان سوق دبي المالي وبورصة SIX السويسرية كشفا عن دراستهما ﻹمكانية الإدراج المزدوج عام 2024.

وجمعت مبيعات الأسهم في هونغ كونغ أكثر من 20 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 3.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ.

وترتبط شركة إنسيليكو، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، بعلاقات أخرى مع الإمارات، فقد أعلنت الشركة عن شراكة مع كيانات مدعومة من الدولة في أبوظبي في وقت سابق من العام.

ويعد الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية ركيزتين أساسيتين في الاستراتيجية الإماراتية للتنويع الاقتصادي، وكانت أبوظبي تبذل جهوداً في السنوات الأخيرة لجذب الشركات الناشئة.