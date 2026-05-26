فنادق دبي تستعد للعيد بزخم قوي في الحجوزات والعروض العائلية

تستعد فنادق دبي لاستقبال موسم عيد الأضحى بزخم قوي في الحجوزات، مدعومة بارتفاع الطلب من السياح المحليين والزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت تواصل فيه الإمارة تعزيز مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة، بفضل تنوع خيارات الضيافة والتسوق والترفيه والعروض العائلية.

وأكد مسؤولون في قطاع الضيافة أن العطلة الممتدة، واستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل، إلى جانب العروض الترويجية والخصومات الخاصة بالإقامات العائلية والإقامات الطويلة، تدعم توقعات ارتفاع معدلات الإشغال خلال فترة العيد، مع تركيز متزايد على السياحة الداخلية والسياحة الخليجية، وتقديم تجارب ضيافة متكاملة، تجمع بين الراحة والترفيه والخدمات العائلية.

انتعاش ملحوظ

وتوقع تيمور الغاز نائب رئيس المنطقة لفنادق روتانا في دبي والمناطق الشمالية، ارتفاع معدلات إشغال الفنادق خلال عطلة عيد الأضحى بنسبة 20%، مدفوعاً بالعروض التي طرحتها فنادق روتانا في دبي والمناطق الشمالية، والمخصصة للعائلات من دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين والمقيمين في الدولة، والتي من شأنها دعم الطلب على السفر من مختلف هذه الدول.

وأشار إلى أن القطاع السياحي في الدولة شهد انتعاشاً ملحوظاً، عقب استئناف الرحلات الجوية إلى دول الخليج، كما ساهم فتح المجال الجوي بالكامل في زيادة الطلب على السفر خلال فترة العيد.

وطرحت فنادق روتانا، بما في ذلك «أرجان من روتانا» و«سنترو البرشاء» و«داماك هيلز 2 إيدج من روتانا»، عروضاً تشجيعية، تركّز على توفير قيمة أكبر للإقامات الطويلة والعائلية، إلى جانب خيارات حجز مرنة.

وتشمل هذه العروض أسعاراً مخفضة للإقامات الممتدة، ومزايا إضافية، مثل خصومات على المأكولات والمشروبات، فضلاً عن شروط مرنة تناسب الرحلات الترفيهية القصيرة والإقامات الصيفية الطويلة.

مركز سياحي

وأكد أحمد غوشة مدير المبيعات والتسويق في فندق موفنبيك جميرا بيتش، أن دبي تشهد إقبالاً متزايداً خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مدعومةً بمكانتها كمركز سياحي إقليمي رائد.

وأشار إلى أن تنوع معالم الجذب السياحي والفعاليات الترفيهية والتجارب التي تقدمها المدينة، إلى جانب تنوع الأسعار، يجعلها وجهة مفضلة للمسافرين المحليين والإقليميين، على حد سواء، خلال موسم الأعياد.

وأضاف أن حجوزات الأعياد المبكرة تعكس الطلب القوي على الفندق، مع توقعات بزيادة الإقبال مع اقتراب العيد، مدعومةً بفترة العطلة الممتدة، والتخطيط للسفر في اللحظات الأخيرة.

كما أوضح أن الفندق قد أعدّ باقة من المزايا الخاصة بالعيد، مصممة لإثراء تجربة الضيوف، بما في ذلك عروض خاصة للعائلات التي تحجز غرفاً متعددة، وخيارات طعام مخصصة للأطفال، وخدمة نقل مجانية إلى أهم وجهات التسوق في المدينة.

وأوضح أن هذه العروض مصممة لتقديم تجربة احتفالية متكاملة، تجمع بين الاسترخاء والخصوصية والضيافة الراقية، لتلبية احتياجات العائلات والأزواج والمسافرين الباحثين عن الراحة وقضاء أوقات مميزة خلال العطلة.

يقع الفندق في قلب جميرا بيتش ريزيدنس، ويُوفر أجواءً نابضة بالحياة على شاطئ البحر، حيث يلتقي الفخامة العصرية بالتصميم الأيقوني.

يُمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالات بانورامية على الخليج العربي وأفق دبي، بما في ذلك معلم عين دبي الشهير، ما يُضفي على الإقامة طابعاً مميزاً لا يُنسى.

خصومات وتجارب مميزة

بدوره، قال جيريت غريف المدير العام لفندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي «انطلاقاً من إيماننا العميق بأن عيد الأضحى المبارك هو تجسيد حيّ لقيم الترابط الإنساني والكرم والتقاليد الأصيلة، يستعد فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي لاستقبال هذه المناسبة السعيدة، من خلال تقديم تجارب ضيافة استثنائية، تعكس روح التواصل والانتماء، وتُسهم في تنشيط السياحة الداخلية، عبر تسخير كافة إمكاناته لتوفير أجواء احتفالية تتجاوز المألوف».

وأضاف «ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة «غود كومباني» في الفندق، والتي لا تمثل حملة موسمية قصيرة الأمد، بل التزاماً طويل الأمد، يهدف إلى خلق شعور أعمق بالانتماء، وتحويل الفندق من وجهة تتم زيارتها بين الحين والآخر، إلى مساحة تصبح جزءاً من الحياة اليومية للضيوف.

وتسهم المبادرة من الناحية التجارية في تعزيز معدلات التكرار والولاء، فيما تجمع الناس على المستوى الإنساني بطريقة أكثر عمقاً ومعنى، بما يعكس مكانة دبي كمدينة تحتفي بالتواصل والتجارب المشتركة».

وتابع غريف «ومع اقتراب موسم العيد، يقدّم الفندق للمقيمين في دولة الإمارات خصومات تصل إلى 55% على الإقامات وتجارب الطعام، ضمن مبادرة «غود كومباني»، ما يمنح العائلات والأصدقاء فرصة مثالية للاستمتاع بأوقات مميزة، وتجارب ضيافة راقية في قلب دبي، كما أطلق الفندق عروضاً حصرية مخصصة لضيوفه من دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل إقامة الأطفال وتناولهم الطعام مجاناً، بما يوفّر المزيد من الأسباب للاجتماع والاحتفال، وصنع ذكريات استثنائية تدوم لما بعد العطلة».

إقبال قوي

إلى ذلك، قالت نورين يوسف مدير التسويق، فندق ذا كريكسايد دبي «لا شك أن عطلة العيد الطويلة تُسهم في تنشيط القطاع الفندقي، مع تركيز رئيس على السياحة الداخلية في دبي.

وقد استعدّ الفندق لموسم الصيف وفترة الأعياد، من خلال طرح مجموعة من العروض الاستثنائية، في إطار جهودنا لاستقطاب المزيد من الزوار، مع تركيز خاص على المسافرين المحليين وزوار دول مجلس التعاون الخليجي.

ونرى أن هذه العروض تُسهم بشكل مباشر في تعزيز الإيرادات، إلى جانب خلق حركة ونشاط ملحوظين في السوق».

وأضافت يوسف «ونتوقّع إقبالاً قوياً من السياح المحليين على العروض والمنتجات خلال هذه الفترة، لا سيّما مع تركيز رؤية الفندق على الجمع بين الراحة والعملية والتجارب العائلية المصمّمة لتلبية احتياجات ضيوف الترفيه والإقامات الطويلة، على حد سواء. كما نُقدّم عروضاً خاصة للمقيمين في دولة الإمارات، تتيح لهم الاستفادة من أسعار حصرية، وتجارب ذات قيمة مضافة».

وذكرت يوسف أن فندق ذا كريكسايد دبي أحد الفنادق التي تديرها مجموعة يونايتد هوسبيتالتي مانجمنت، يطرح حالياً مجموعة من الباقات الموسمية الحصرية، من بينها عرض «لحظات نهاية الأسبوع، بكل روعتها»، والذي يشمل إقامة في غرفة سوبيريور لشخصين بالغين وطفلين، مع وجبة إفطار، وبوفيه غداء يوم الأحد، وليلة أفلام للأطفال، ووجبة برغر كومبو، وخدمة تسجيل وصول ومغادرة على مدار 24 ساعة، وترقية مجانية للغرفة، إلى جانب خصم بنسبة 25% على المأكولات والمشروبات، فضلاً عن إقامة مجانية للأطفال دون 12 عاماً، مع سرير إضافي.

كما يقدّم الفندق، بحسب يوسف، عروضاً للإقامات الطويلة، تشمل أسعاراً شهرية تبدأ من 5,330 درهماً، مع أسعار صيفية مميزة حتى سبتمبر، وخطط وجبات اختيارية، وخدمة تنظيف مرتين أسبوعياً، وخيار تجهيز أدوات المطبخ، إلى جانب خصم بنسبة 30% على المأكولات والمشروبات وخدمات الغسيل، وذلك للضيوف الباحثين عن تجربة إقامة مرنة وعصرية داخل المدينة.

دبي تواصل جذب مفاهيم الضيافة العالمية

في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدةً من أسرع أسواق الضيافة والمطاعم نمواً عالمياً، مدفوعة بالطفرة السياحية وتنامي الطلب على تجارب الطعام الراقية، تأتي افتتاحات نوعية مثل «هيكاري» الآسيوي الراقي في مركز دبي المالي العالمي لتعكس التحول المتسارع في مشهد الضيافة الفاخرة بالدولة.

ويأتي افتتاح «هيكاري» بالتزامن مع توقعات بوصول حجم سوق الخدمات الغذائية والمطاعم في الإمارات إلى نحو 250 مليار درهم بحلول 2034، مدعوماً بمعدل نمو سنوي يتجاوز 14%، في ظل الزخم السياحي الكبير الذي تشهده الدولة، والتوسع المستمر في قطاع الفنادق والمطاعم والمفاهيم الترفيهية الحديثة.

كما يعكس المشروع جاذبية دبي المتزايدة للمستثمرين والعلامات العالمية الباحثة عن التوسع في سوق يتمتع بقوة إنفاق مرتفعة وقاعدة سكانية متنوعة وطلب متنامٍ على تجارب الضيافة المبتكرة.

وقال أغاروال، مالك «هيكاري دايف سنتر»، إن اختيار دبي لافتتاح المطعم يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارة كواحدة من أبرز وجهات الضيافة والمطاعم الفاخرة في العالم، مؤكداً أن دبي توفر بيئة مثالية لنمو المفاهيم المبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات بفضل تنوعها الثقافي وحيويتها الاقتصادية وتدفق السياح من مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف: «دبي ليست مجرد مدينة للضيافة، بل منصة عالمية للأفكار والتجارب الجديدة، ولذلك رأينا أن مركز دبي المالي العالمي يمثل الموقع الأمثل لإطلاق مفهوم هيكاري الذي يجمع بين الطعام والموسيقى والثقافة في تجربة متكاملة.

نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المشهد الديناميكي الذي يواصل ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً لتجارب الحياة العصرية والضيافة الراقية». (دبي – البيان )