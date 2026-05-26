رأس الخيمة تقترب من الإشغال الكامل للفنادق وسط طفرة الحجوزات والعروض

تستعد فنادق رأس الخيمة لتسجيل أداء قوي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مدعومة بارتفاع الطلب على الإقامة الفندقية وتسارع وتيرة الحجوزات المبكرة، بالتزامن مع طرح باقات وعروض سياحية جاذبة تستهدف العائلات والزوار من داخل الدولة والأسواق الإقليمية، وسط توقعات بوصول نسب الإشغال إلى مستويات قياسية في عدد من المنتجعات والمنشآت الفندقية.

وأكدت فيليبا هاريسون، الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن المؤشرات الحالية تعكس توقعات إيجابية لأداء القطاع السياحي خلال عطلة العيد، في ظل الإقبال المتزايد على الإقامة الفندقية وتنامي الطلب من الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة سياحية متكاملة بفضل تنوع تجاربها الطبيعية والترفيهية والسياحية.

وأضافت أن العروض الموسمية والفعاليات العائلية تسهم في دعم معدلات الإشغال وإطالة مدة إقامة الزوار، مؤكدة أن امتداد عطلة العيد يمنح القطاع السياحي دفعة إضافية تعزز فرص تحقيق أداء قوي خلال الموسم.

من جهته، قال كاميرون ماكنيلي المدير العام لمنتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، إن المنتجع يشهد مؤشرات قوية على ارتفاع الطلب خلال عطلة العيد، خاصة من الأسواق المحلية والدولية، مدفوعة بالعروض والباقات المصممة خصيصاً للعائلات، موضحاً أن هذه العروض ساهمت في تنشيط الحجوزات المبكرة وزيادة متوسط مدة الإقامة، مع توقعات بتحقيق إشغال كامل خلال فترات محددة من الموسم.

وأشار إلى أن المنتجع يواصل تعزيز جاذبيته من خلال توفير مرافق وتجارب متكاملة تناسب مختلف الفئات، إلى جانب العروض العائلية التي تشمل الإقامة المجانية للأطفال والباقات المرنة، والتي أصبحت من أبرز عوامل جذب الزوار خلال المواسم والعطلات.

بدوره، أكد أشرف صالح، مدير عام مجموعة فنادق بن ماجد في رأس الخيمة، أن فنادق المجموعة تسجل مؤشرات قوية مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، مدعومة بتنافسية الأسعار وتنوع العروض السياحية، لافتاً إلى أن امتداد العطلة يمنح القطاع دفعة استثنائية عبر زيادة فرص الإقامة الطويلة وارتفاع الطلب على المنتجعات الشاطئية.

وفي السياق ذاته، أوضح حسام شعبان، مدير فندق روڤ جزيرة المرجان، أن الفندق أطلق عروضاً حصرية بمناسبة عيد الأضحى تستهدف العائلات والمقيمين داخل الدولة، مشيراً إلى أن الحجوزات المباشرة عبر الموقع الإلكتروني توفر مزايا إضافية تشمل ترقيات مجانية على باقات الوجبات وخيارات إقامة مرنة.

من جانبه، أكد منتجع ريكسوس باب البحر – جزيرة المرجان، استعداده لاستقبال ضيوفه خلال عطلة العيد عبر باقة متكاملة من العروض والتجارب الترفيهية المصممة للعائلات، والتي تشمل خيارات إقامة شاملة مع برامج ترفيهية ومأكولات ومشروبات غير محدودة.

ويأتي الزخم السياحي الذي تشهده رأس الخيمة بالتزامن مع استمرار نمو السياحة الداخلية والإقليمية، ما يعزز مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية المفضلة خلال مواسم العطلات والأعياد في المنطقة.