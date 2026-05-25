انطلاقة قوية لأسهم الإمارات في آخر جلسات مايو

محمود حسن

ارتفعت أسواق الإمارات في مستهل تداولات آخر جلسات قبل إجازة عيد الأضحى، حيث صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.2% عند 5820 نقطة.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في الدقائق الأولى من بداية التداولات بنسبة 1% عند مستوى 9761 نقطة، وسط صعود جماعي للأسهم في كلا السوقين.

وكانت الاسهم الاكثر ارتفاعا في سوق دبي المالي طلبات 8.2% وأليك القابضة 6.2% وإعمار للتطوير 4.5% وتيكوم 4.1%.

فيما كانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، البحيرة الوطنية للتأمين 14% ودار التأمين 6.2% "سبيس 42" بنسبة 7%.