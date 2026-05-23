ملتقى رواد الأعمال يدعم أصحاب المشاريع في رأس الخيمة

تواصل مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب دورها كمحرك رئيس لتنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بإمارة رأس الخيمة، برؤية طموحة لتوفير مشاريع خدمية محفزة على النجاح والاستدامة.

ومن هذا المنطلق انطلقت أعمال ملتقى رواد الأعمال بمقر غرفة تجارة رأس الخيمة ورعايتها، بحضور يوسف إسماعيل رئيس مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب، الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة.

وأكد رئيس مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب، أن الملتقى يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها المؤسسة في فعالياتها السابقة لرعاية رواد الأعمال، وتجسيداً لحرص مؤسسة سعود والغرفة معاً على دعم رواد الأعمال، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإمارة.

مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير منصة تجمع رواد الأعمال بالجهات الداعمة والمستثمرين، وفتح آفاق أوسع للتسويق وبناء الشراكات وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل الحر، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويتوافق مع مستهدفات «رؤية إمارة رأس الخيمة 2030». كما تضمّن حفل انطلاق فعاليات الملتقى بعدها عرضاً مرئياً استعرضت فيه مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب مسيرتها وإنجازاتها وأهدافها.