حديد عز تقرر شطب أسهمها من البورصة المصرية



قررت شركة «حديد عز» شطب أسهمها اختياراً من البورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين بعلاوة سعرية تتراوح بين 6% و7% عن سعر الإغلاق قبل صدور القرار، كما التزمت الشركة بشراء شهادات الإيداع المتداولة في بورصة لندن، وفق إفصاح صادر عنها الأحد.



وأكدت الشركة أن سعر شراء الأسهم سيتحدد بأعلى سعر لثلاثة تقييمات، الأول هو أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الشهر السابق وهو 118.98 جنيهاً للسهم ما يمثل زيادة 6% عن آخر سعر إغلاق لأسهم الشركة، والتقييم الثاني يتمثل في متوسط أسعار الإغلاق خلال الثلاثة أشهر السابقة عن صدور قرار شطب الأسهم والبالغ 108.19 جنيهات للسهم، وهو أقل بنسبة 3.4% عن آخر سعر الإغلاق، والخيار الثالث هو القيمة العادلة للسهم التي يتم تحديدها من قبل مستشار مالي مستقل. وكلفت الشركة بالفعل شركة «BDO كيز للاستشارات المالية» بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.



وقالت الشركة إن الحد الأقصى المتاح لتمويل صفقة الشطب تصل إلى 120 جنيهاً للسهم، ما يمثل علاوة نسبتها 7% عن آخر إغلاق. وفي حال زيادة التقييم المقرر عن هذا الحد فإن مجلس الإدارة سيكون أمامه القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب. وتصل قيمة الشركة عند هذا الحد إلى 1.3 مليار دولار.



وتمتلك «حديد عز» حالياً أربعة مصانع في مدن «السادات» و«العاشر من رمضان» و«السويس» و«الدخيلة بالإسكندرية»، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقاً لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.