الإمارات بين أفضل 30 منظومة للشركات الناشئة عالمياً

حافظت الإمارات على حضورها بين أبرز ثلاثين منظومة للشركات الناشئة في العالم، إذ جاءت في المركز الثلاثين عالميا في تقرير «منظومات الشركات الناشئة العالمية 2026» الصادر عن منصة «ستارت أب بلينك»، الذي يغطي أكثر من 1500 مدينة و120 دولة. ورسمت المؤشرات النوعية وبيانات المدن صورة أكثر تفاؤلا للإمارات، فقد سجلت جميع المدن الإماراتية المدرجة نموا إيجابيا، ودخلت مدينة عجمان القائمة، لترتفع حصة الدولة إلى خمس مدن عالمية.

وتقدمت الإمارات في المؤشرات التي تقيس جودة بيئة الأعمال، فقد جاءت الدولة في المركز الخامس عالميا ضمن «مؤشر بيئة أعمال المبتكرين» من بين 125 دولة، ما يعكس امتلاكها إطارا تنظيميا وتشريعياً جاذبا وقادرا على احتضان توسع المنظومة مستقبلاً

وعلى مستوى القطاعات، احتلت الإمارات المركز الثاني عالميا والأول في الشرق الأوسط في فئة «أنشطة مجتمع الشركات الناشئة»، في إشارة إلى الكثافة العالية للفعاليات الريادية ومستوى التفاعل بين المستثمرين ورواد الأعمال والشركات التقنية.

أما في التكنولوجيا المالية، فقد جاءت الدولة في المركز العشرين عالميا والثاني إقليميا في قطاع «الفينتك»، فيما اعتلت المركز الثامن عشر عالميا والثاني إقليميا في «البلوك تشين»، وهو أحد أبرز القطاعات الفرعية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمنظومة الإماراتية، أي مجموع قيمة الشركات الناشئة فيها، نحو 79.2 مليار دولار، وتضم أربع شركات بلغت مرتبة «اليونيكورن» (مليار دولار فأكثر)، من أبرزها «كريم» و«كيتوبي» و«ذا أوبن بلاتفورم» في دبي، و«أندلسية لابز» في أبوظبي.

وتراهن الإمارات على أجندتها الاقتصادية «D33» الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وإيجاد ثلاثين شركة تقنية بمرتبة «يونيكورن» بحلول عام 2033.