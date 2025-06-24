ارتفاع جماعي للأسهم العربية بقيادة دبي ومصر

وسط موجة التفاؤل الإيجابية السائدة بانتهاء موجة التوترات الإقليمية، قادت مؤشرات دبي ومصر ارتفاعات البورصات العربية، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 3.4%، إلى مستوى 5593 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم.

وشهد سوق دبي ارتفاع أسهم 43 شركة من أصل 52 شركة، بينما انخفضت أسهم 5 شركات، وبقيت 4 على ثبات.

وتصدرت أسهم لشركات الأنشطة الصناعية وأنشطة الطيران والقطاع المالي ربحية سوق دبي المالي، وكان في مقدمة الرابحين في دبي، «الأسمنت الوطنية» بنسبة 8.7% وسهم «العربية للطيران» بنسبة 7.83% وسهم «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 7.82% ثم كل من سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» 6.7% وسهم «اكتتاب» بنسبة 6.1%.

كما أقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 5.1% عند 13.40 درهماً، وارتفع سهم بنك «دبي الإسلامي» بنسبة 4% عند 8.85 دراهم، وارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.6% عند 0.681 درهم، بينما ارتفع سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 4.7%.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم «طلبات»، مرتفعاً بنسبة 0.8% عند 1.30 درهم، وبتداولات قاربت 60 مليون سهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة كان سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» أكثر المتراجعين بنسبة 10% ثم سهم شركة «دبي للمرطبات» بنسبة 9.8% وسهم شركة «سبينس» بنسبة 3.1% فيما تقلص سهم «إثمار» بنسبة 0.5%.

أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 2.5%، عند مستوى 9795 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.1 مليار درهم. ومن أصل 90 شركة، ارتفعت أسهم 72 شركة.

بدورها كانت أسهم القطاع الاستثماري بمقدمة الأسهم الرابحة، حيث تصدر سهم «مجموعة إي 7» ربحية السوق بنمو 14.7% فيما نما سهم «فينيكس جروب» بنسبة 14.2% وسهم شركة «الشارقة للأسمنت» بنسبة 11.6% وأقفل سهم «الدار العقارية»، مرتفعاً بنسبة 10.0% عند 8.900 دراهم.

كما ارتفع سهم مجموعة «ملتيبلاي» بنسبة 6.5%، بينما ارتفع سهم «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 5.9% عند 20.420 درهماً.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم «أدنوك للغاز» مرتفعاً بنسبة 1.2% عند 3.370 دراهم، وبتداولات قاربت 50 مليون سهم.

بينما لم يشهد السوق تقلصاً سوى بسهمي شركة «أسمنت الخليج» بنسبة 1.29% وسهم شركة «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 1.25%.

السيولة والصفقات

وتجاوزت السيولة المحققة في سوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية حاجز 3.2 مليارات درهم وذلك عبر ما يتجاوز 65.1 ألف صفقة تداول، توزعت بواقع 2.1 مليار درهم في أبوظبي عبر 42.453 صفقة، و1.2 مليار درهم في دبي عبر ما يتجاوز 22.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وارتفعت جميع البورصات العربية، حيث ارتفع مؤشر تاسي السعودي بنسبة 2.4%، فيما ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 2.2% ومؤشر بورصة قطر بنسبة 1.9%، ومؤشر البحرين بنسبة 1.4% ومؤشر بورصة مسقط 0.3%، والمؤشر الرئيس في بورصة مصر بنسبة 3.76%، والأردن بنسبة 1.13%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة، مرتفعاً بنسبة 2.4% ليغلق عند 10964 نقطة (+ 254 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أسبوعين، وبتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.5 مليارات ريال، هي الأعلى منذ نحو شهر.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم المتداولة، حيث ارتفعت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وأكوا باور، بنسبة 3%.

وأغلق سهم طيران ناس، عند 79.20 ريالاً (+ 7%)، وسط تداولات بلغت نحو 5.5 ملايين سهم، وبقيمة تجاوزت 430 مليون ريال.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 2% عند 24.34 ريالاً، مسجلاً أدنى إغلاق منذ 2020، وسط تداولات بلغت نحو 36 مليون سهم وبقيمة قاربت 900 مليون ريال. وتصدر سهم سابك للمغذيات، تراجعات السوق بنسبة 5%.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 6.3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 32598 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 40588 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 14640 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بشكل ملحوظ بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 1.13% إلى 2694.13 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 14.1 مليون دينار (19.8 مليون دولار).

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.82% وسهم مناجم الفوسفات 2.37% وسهم البنك العربي 3.85%، وتراجع سهم البوتاس العربية 1.92%.