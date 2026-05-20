النمسا تحث الاتحاد الأوروبي على تسريع محادثات التجارة مع الإمارات

حث وزير الاقتصاد النمساوي، الاتحاد الأوروبي على تسريع محادثات التجارة الحرة مع الإمارات، وذلك بعد أن أكملت شركات كيميائية مملوكة للدولة في كلا البلدين مؤخراً عملية اندماج بقيمة تزيد على 60 مليار دولار، بحسب بلومبرج.

وفي كلمة ألقاها في اجتماع لرجال الأعمال في فيينا، قال وزير الاقتصاد والطاقة فولفغانغ هاتمانسدورفر، إن أوروبا تخاطر بفقدان فرص الاستثمار والتصدير مع ازدياد نفوذ دول الخليج الجيوسياسي والاقتصادي.

وقال هاتمانسدورفر «لا يوجد اتفاق في الأفق»، منتقداً ما وصفه بميل الاتحاد الأوروبي إلى إثقال كاهل محادثات التجارة بنقاشات سياسية لا صلة لها بالموضوع، بدلاً من التركيز على الوصول إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية.

وتؤكد هذه التصريحات تزايد القلق لدى الحكومات والشركات الأوروبية من أن التكتل الأوروبي يفقد مكانته تجارياً في حين تعزز دول الخليج علاقاتها مع آسيا والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يناقش وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي المفاوضات الجارية في اجتماع غد الجمعة.

وتنظر النمسا إلى الإمارات كشريك استراتيجي في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، حتى مع تصاعد الصراع مع إيران وقد أتمت شركات مملوكة للدولة في البلدين مؤخراً صفقة اندماج لشركات البتروكيماويات بقيمة 60 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف هاتمانسدورفر، أن النمسا تسعى لزيادة صادراتها إلى الإمارات بما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) بحلول 2029، أي أكثر من ضعف الأحجام الحالية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا السكك الحديدية والهيدروجين والهندسة الصناعية.