8.68 ملايين سائح في دبي خلال 5 أشهر بنمو 7 %

واصل قطاع السياحة في دبي أداءه القوي منذ بداية العام الجاري، محققاً نتائج إيجابية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، واستقبلت الإمارة 8.68 ملايين سائح بزيادة 7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي استقبلت فيها 8.12 ملايين زائر دولي.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وصل إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي إلى نحو 153.3 ألف غرفة فندقية بنهاية مايو ضمن 825 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل نحو 150.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 822 منشأة نهاية مايو 2024 بنمو 2 % في عدد الغرف الفندقية.

ووصل متوسط إقامة النزيل نحو 3.8 ليالٍ، وارتفع إجمالي عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 19 مليون ليلة بنمو 4 % مقابل 18.3 مليون ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ متوسط السعر اليومي للغرفة 620 درهماً مقابل 590 درهماً، فيما وصل متوسط العائد إلى 513 درهماً مقابل 478 بالفترة نفسها من العام الماضي بنمو 7% في متوسط العائد و 5% في معدل السعر اليومي.

واستحوذت الغرف الفندقية «5 نجوم» على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مع 54.1 ألف غرفة ضمن 168 فندقاً، تلتها الغرف فئة «4 نجوم» بـ29 %، مسجلة 44.2 ألف غرفة ضمن 198 منشأة، بينما استحوذت الفنادق بين «3 نجوم» و«نجمة» على نحو 19 % من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 276 منشأة فندقية.

وبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة 102 منشآت تضم 11.7 ألف شقة بينما وصل عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة 81 منشأة تضم 14.05 ألف شقة.

ووصل متوسط إشغال الفنادق والشقق الفندقية إلى 83% مقارنة مع 81% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الشقق الفندقية الفخمة أعلى معدل بلغ 85%، تلتها الفنادق فئة 4 نجوم التي حققت متوسط إشغال 84%، بينما بلغ متوسط إشغال الشقق الفندقية متوسطة المستوى 83%، وحققت الفنادق 5 نجوم معدلات إشغال 82%. ثم الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى 3 نجوم بنسبة 81%.

وحلت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوار بـ 22 % من الإجمالي أول 5 أشهر من العام الجاري بما يعادل 1.91 مليون زائر، ثم رابطة الدول المستقلة وروسيا وأوروبا الشرقية بـ 16 % بنحو 1.39 مليون زائر، يليها دول التعاون بحصة 15 % بما يعادل 1.27 مليون زائر، فيما واستحوذت جنوب آسيا على 14 %، بنحو 1.24 مليون زائر، ووصلت حصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إجمالي الزوار إلى 11 % بما يعادل 989 ألف زائر، و9 % من دول شمال وجنوب شرق آسيا بما يعادل 771 ألف زائر. ثم 7% من الأمريكيتين بما يعادل 601 ألف زائر، و 4% من افريقيا بنحو 346 ألف زائر و 2% من استراليا بنحو 141 ألف زائر.