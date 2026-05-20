«فيتش» تثبت تصنيف «طاقة» عند «AA» بنظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الائتماني طويل الأجل عند مستوى «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويتساوى تصنيف طاقة مع تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل (AA/مستقر)، مدعوما بدعم حكومي «مؤكد تقريبا»، استنادا إلى تعريفات معايير الكيانات المرتبطة بالحكومة.

وأكدت الوكالة أن تأثير التوترات في المنطقة لم يلحق أي ضرر بأصول شركة طاقة.

وأضافت أنها ثبتت تصنيف طاقة الائتماني المستقل عند مستوى «bbb+»، ما يعكس قوة أعمال طاقة، مدعومة بحضورها المهيمن في قطاعي نقل وتوزيع الطاقة والمياه في الإمارات، وتوليد الكهرباء محليا ودوليا، مع تحقيقها نسبة كبيرة من الأرباح الخاضعة للتنظيم وشبه الخاضعة له.