20 ألف شهادة منشأ تؤكد زخم تجارة الشارقة في الربع الأول

أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة تواصل تعزيز دورها في دعم حركة التجارة الخارجية وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً فاعلاً للتجارة والاستثمار.

وأوضح العوضي أن غرفة الشارقة أصدرت نحو 91 ألف شهادة منشأ خلال عام 2025، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 20 ألف شهادة، في مؤشر يعكس استمرار النمو في النشاط التجاري والتصديري للشركات العاملة في الإمارة.

وأشار إلى أن شهادات المنشأ تُعد من الأدوات الاقتصادية المهمة التي تعكس حجم حركة التصدير وإعادة التصدير عبر إمارة الشارقة، وتعبر عن تنامي حضور الإمارة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مدعومة ببنية تحتية متطورة وبيئة أعمال مرنة ومحفزة للاستثمار.

وأضاف أن المؤشرات المسجلة منذ بداية العام الجاري تؤكد استمرار الزخم الإيجابي في قطاع التجارة الخارجية، وتعكس ثقة مجتمع الأعمال بالخدمات والتسهيلات التي توفرها الغرفة لدعم توسع الشركات نحو الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها.

وبيّن العوضي أن هذا الأداء يعكس قوة وتنوع اقتصاد إمارة الشارقة، والدور المحوري الذي تقوم به الغرفة في تسهيل حركة التجارة وتطوير منظومة الخدمات التجارية، بما يواكب تطلعات المستثمرين ومتطلبات النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

