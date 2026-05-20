الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لإتمام اتفاق تجاري مع أمريكا لتجنب رفع الرسوم

توصل الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع ​يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، وهو عنصر أساسي

من الاتفاق ‌التجاري الذي ​جرى التوصل إليه مع واشنطن في يوليو تموز، ومن المرجح أن يسهم في تجنب فرض رسوم أمريكية أعلى على منتجات التكتل.

وبموجب بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للجولف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا في يوليو تموز، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء رسوم الاستيراد ⁠على سلع صناعية أمريكية ومنح امتيازات لدخول منتجات زراعية وبحرية من الولايات المتحدة لأسواق دول التكتل، مع فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلعه.

وبعد نحو 10 أشهر من إبرام هذا الاتفاق الإطاري، ‌اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة الممثلة لحكومات دول التكتل، على صياغة تشريع يسمح بدخول تخفيضات الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وبعد مفاوضات استغرقت نحو خمس ‌ساعات، جرى الاتفاق أيضا على بنود لتعليق تنفيذ هذه التنازلات ‌إذ تراجع ترامب عن الاتفاق، وعلى بند لإنهاء صلاحية الاتفاق بحلول نهاية ‌2029 ما لم يصدر تشريع جديد ‌لتمديده.

ومن شأن هذا الاتفاق الداخلي في الاتحاد الأوروبي أن يضفي قدرا من الهدوء على أكبر علاقة تجارية ​في العالم، والتي ‌يبلغ حجم تبادل السلع والخدمات ​فيها نحو تريليوني دولار سنويا. ويأتي ⁠هذا بعد أسبوع من زيارة ترامب إلى الصين التي شهدت تصريحات ودية دون تحقيق أي تقدم جوهري. ويعتمد التكتل على واشنطن في استيراد نحو 20 %من صادراته من ⁠السلع، لكن ترامب ⁠عازم على خفض العجز التجاري في السلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي تتجاوز قيمته نحو 200 مليار دولار، وذلك عبر فرض رسوم جمركية.

وكتب ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة بالاتحاد ⁠الأوروبي على إكس «يحول الاتحاد الأوروبي الأقوال إلى أفعال وهو يدافع عن مصالحنا. وبمجرد الإقرار، سيعزز ذلك الاستقرار والتعاون عبر الأطلسي».

وقال ترامب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على سلع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات، ما لم يف التكتل بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق التجاري بحلول ‌الرابع من يوليو تموز، بعد أن توعد في وقت سابق برفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات من ​التكتل إلى 25 %من النسبة الحالية البالغة 15 %.

ومن المقرر أن يفي التكتل بتنفيذ الخطوة قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من يوليو تموز بهذا الإجراء، إذ من المتوقع إجراء تصويت نهائي بالموافقة في البرلمان ​الأوروبي في منتصف يونيو.