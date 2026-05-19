«حرة مطار الشارقة»: تضيف 56 مستودعاً لدعم العمليات التشغيلية

أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إضافة 56 مستودعاً جديداً بمساحة إجمالية تقارب 340 ألف قدم مربعة في منطقتها اللوجستية المخصصة للمستودعات والمخازن «يو2».

وأكدت الهيئة أن التوسعة الجديدة ترفع إجمالي عدد المستودعات في المنطقة الحرة إلى نحو 2500 مستودع، ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى توفير مرافق وخدمات تخزينية ولوجستية عالمية المستوى للمستثمرين والشركات المحلية والدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات.

وتتميز المستودعات الجديدة بمواصفات تقنية وتجهيزات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تضم مكاتب حديثة وأرصفة تحميل وتحسينات في قدرات الطاقة لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية والتجارية المتنوعة، إضافة إلى تصاميم مبتكرة تراعي أعلى معايير الاستدامة. وتبلغ مساحة كل مستودع نحو 6500 قدم مربع، ما يوفر حلولاً مرنة ومتكاملة للشركات الباحثة عن تعزيز قدراتها التخزينية وخفض تكاليف التشغيل.

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إن التوسعة الجديدة تعكس حرص الهيئة على تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة تدعم مستقبل الأعمال وتستجيب لمتطلبات الاقتصاد الجديد، مؤكداً أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها المنطقة الحرة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال والاستثمار.

وأضاف المزروعي أن هذا التوسع يأتي استجابة للطلب المتزايد على حلول التخزين والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتصنيع والتجارة وسلاسل الإمداد.