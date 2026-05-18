إطلاق مشروع قصر الإمارات "ماندارين أورينتال مانشنز" في أبوظبي

أعلنت شركة قصر الإمارات، بالشراكة مع شركة ليد للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ماندارين أورينتال، عن مشروع "قصر الإمارات، ماندارين أورينتال مانشنز - أبوظبي"، والذي يضم مجموعة محدودة من 35 قصراً سكنياً خاصاً بتصاميم فريدة ضمن قصر الإمارات، حيث يُعد المشروع أول طرح للتملك الخاص داخل أحد أبرز الوجهات الفاخرة في الدولة.

ومن المتوقع اكتمال المشروع الذي استلهم تصميمه المعماري من روح قصر الإمارات، بحلول 2029، حيث يأتي المشروع امتداداً لجهود أبوظبي المتواصلة في ترسيخ مكانتها عاصمةً عالمية للثقافة والضيافة والحياة العصرية الراقية.

وقال حميد مطر الظاهري عضو مجلس إدارة في "قصر الإمارات": "يمثل المشروع إضافة نوعية للمشهد العمراني في أبوظبي ويعكس الثقة المتنامية في قطاعها العقاري. كما أن ارتباطه بقصر الإمارات يمنحه قيمة استثنائية، والذي يعد احد أبرز المعالم الأيقونية في المنطقة. الأمر الذي يسهم ترسيخ مكانة أبو ظبي كعاصمة للابتكار العمراني وجودة الحياة".

وتقع هذه المساكن في موقع استثنائي على أحد أبرز امتدادات الشواطئ الطبيعية في أبوظبي، ضمن محيط يضم نخبة من أهم المعالم الوطنية والثقافية والترفيهية في العاصمة، بما في ذلك قصر الوطن، وصرح زايد المؤسس، وكورنيش أبوظبي، في الوقت الذي روعي عند تصميم المساكن ان تكون حول حدائق داخلية وساحات مفتوحة، مع إطلالات مدروسة على الواجهة البحرية.

صناعة الضيافة

وقال منير حيدر، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ليد للتطوير العقاري: "إن البناء ضمن نطاق قصر الإمارات مسؤولية كبيرة ندرك أبعادها تماماً. وتتمثل مهمتنا بتطوير هذه القصور بصورة طبيعية متناسقة مع الطابع المعماري والثقافي الأوسع للقصر ولمدينة أبوظبي. الأمر لا يتعلق بمجرد عنوان سكني، بل بامتداد لمفهوم صناعة المكان والضيافة الراقية ضمن بيئة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثنائية على مستوى المنطقة".

كما يجمع هذا الموقع بين الواجهة البحرية والحياة العصرية، مع سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الثقافية ومراكز الأعمال ومرافق الضيافة الراقية، ما يجعله من أكثر المواقع السكنية تميزاً ورقياً في أبوظبي والمنطقة.

مكانة استثنائية

وقال لوران كليتمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال: "تواصل أبوظبي ترسيخ حضورها على الساحة الدولية من خلال عمق هويتها الثقافية، ومستوى الضيافة الرفيع الذي تقدمه، ووضوح رؤيتها طويلة الأمد. ويتيح لنا مشروع " قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز، أبوظبي" تعزيز علاقتنا مع العاصمة عبر تجربة سكنية ترتكز على الخصوصية، والحرفية الرفيعة، والخدمة المدروسة بعناية. ويشرفنا أن نكون جزءاً من وجهة تحمل هذه المكانة الاستثنائية على مستوى المنطقة".

ومنذ افتتاحه، رسّخ قصر الإمارات مكانته كأحد أبرز المعالم التي شكلت الواجهة الساحلية والحياة العامة في أبوظبي. ويقدّم مشروع "قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز، أبوظبي" للمرة الأولى فصلاً سكنياً محدوداً ضمن هذا الصرح، فاتحاً جزءاً من نطاق القصر أمام التملّك الخاص بهدوءٍ ينسجم مع طابعه الأصيل، مع الحفاظ على ارتباطه العميق بهوية العاصمة ومكانتها.

دور محوري

وتُعد «ليد للتطوير العقاري» شركة تطوير عقاري ومخططاً رئيسياً للمشاريع مقرها أبوظبي، وتختص بتطوير وجهات متكاملة واسعة النطاق تتميز بتصاميم مدروسة تجمع بين الفخامة والاستدامة وجودة الحياة. ومنذ تأسيسها في 2011، لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير عدد من أبرز المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات في دولة الإمارات، مع محفظة تطويرية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم إماراتي .كم وتُعد مجموعة ماندارين أورينتال من أبرز الشركات المالكة والمشغلة للفنادق والمنتجعات والمساكن الفاخرة حول العالم، حيث تدير المجموعة حالياً 46 فندقاً، و13 مشروعاً سكنياً، و36 منزلاً فاخراً في 28 دولة وإقليماً حول العالم، إلى جانب العديد من المشاريع قيد التطوير.