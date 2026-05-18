قمم جديدة لعقارات جزر جميرا وواحة دبي للسيليكون

واصل سوق دبي العقاري إظهار مستويات قوية من المرونة خلال شهر أبريل 2026، مع تسجيل نمو سنوي في أسعار العقارات بنسبة 5.3%، مدعوماً بالطلب القوي على الفلل والمنازل الفاخرة، في وقت تصدرت فيه مناطق جزر جميرا وذا ميدوز وتلال الإمارات قائمة أفضل المناطق أداءً على مستوى الفلل، بينما برزت واحة دبي للسيليكون ورمرام ومركز دبي المالي العالمي ضمن أقوى المناطق نمواً للشقق السكنية، وفقاً لتقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليوسترات»، لشهر أبريل الماضي.

وأشار التقرير إلى استمرار تفوق قطاع الفلل في دبي، مع نمو سنوي بلغ 8.3%، فيما واصلت الصفقات الفاخرة تسجيل حضور قوي، عبر 16 صفقة تجاوزت قيمة كل منها 30 مليون درهم خلال أبريل، تركزت في نخلة جميرا، ودبي هيلز إستيت، وجزر جميرا، ومركز دبي المالي العالمي، ما يعكس استمرار الطلب من المستثمرين والأثرياء على الأصول العقارية الفاخرة في الإمارة.

الفلل مقابل الشقق

سجل قطاع الفلل في دبي نمواً سنوياً بنسبة 8.3% خلال أبريل 2026، وشملت المناطق ذات الأداء السنوي الأفضل: فلل جزر جميرا (24.5%)، وذا ميدوز (14.9%)، وتلال الإمارات (14.6%)، ونخلة جميرا (12.3%)، وقرية جميرا الدائرية (11.4%).

وتُقدّر قيمة مجمعات فلل التملك الحر الأقدم نسبياً في دبي، في المتوسط، بنسبة 196% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، و80% أعلى من ذروة السوق في عام 2014.

بالمقابل، سجلت الشقق في دبي نمواً سنوياً بنسبة 0.5% في أبريل 2026، وسُجّلت أقوى المكاسب السنوية في واحة دبي للسيليكون ورمرام (كلاهما بنسبة 12.4%)، تلاها مركز دبي المالي العالمي (10%)، ومثلث قرية جميرا (7.8%)، ومدينة دبي الرياضية (7.6%).

وبشكل عام، لا تزال أسعار الشقق القديمة ذات الملكية الحرة أعلى بنسبة 72% من مستويات ما بعد الجائحة، على الرغم من أنها أقل بنسبة 6% من ذروة السوق السابقة المسجلة في عام 2014.

المنازل الفاخرة

بلغ إجمالي معاملات العقارات الجاهزة التي تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم 16 معاملة، بما في ذلك 4 صفقات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم.

وتركزت هذه المبيعات الفاخرة للغاية في نخلة جميرا، ودبي هيلز إستيت، والبراري، وجزر جميرا، والمرتن العربية، وجميرا جولف إستيتس، ومركز دبي المالي العالمي.

أبرز المطورين

شهد شهر أبريل 2026 تصدّر شركات إعمار (14.3%)، وداماك (12.1%)، وإلينغتون (5.5%)، وبنغاتي (4.8%)، وسوبها (4.3%)، ونخيل (2.8%) قائمة مبيعات المطورين العقاريين.

جدول:

المناطق ذات الأداء السنوي الأفضل بالنسبة للفلل في أبريل 2026:

المنطقةالنمو السنوي

جزر جميرا24.5%

ذا ميدوز14.9%

تلال الإمارات14.6%

نخلة جميرا12.3%

قرية جميرا الدائرة11.4%

المناطق ذات الأداء السنوي الأفضل بالنسبة للشقق في أبريل 2026:

المنطقةالنمو السنوي

واحة دبي للسيليكون12.4%

رمرام12.4%

مركز دبي المالي العالمي10%

مثلث قرية جميرا7.8%

مدينة دبي الرياضية7.6%