تراجع أسعار الذهب والفضة اليوم في الإمارات

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعاً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، وسط استمرار الضغوط على أسواق المعادن النفيسة عالمياً وتقلبات الدولار وأسعار الفائدة.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 547.25 درهماً، فيما تراجع سعر غرام الفضة إلى حوالي 8.90 دراهم، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات الطلب على الأصول الآمنة.

الذهب

عيار 24: 547.25 درهماً

عيار 22: 506.75 دراهم

عيار 21: 486.00 درهماً

عيار 18: 416.50 درهماً

الفضة

الجرام: 8.90 دراهم

الأونصة: 276.76 درهماً

الكيلو: 8898.03 درهماً