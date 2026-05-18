Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
أعمال

تراجع أسعار الذهب والفضة اليوم في الإمارات

undefined's profile picture

عبادة ابراهيم

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعاً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، وسط استمرار الضغوط على أسواق المعادن النفيسة عالمياً وتقلبات الدولار وأسعار الفائدة.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 547.25 درهماً، فيما تراجع سعر غرام الفضة إلى حوالي 8.90 دراهم، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات الطلب على الأصول الآمنة.

الذهب

عيار 24: 547.25 درهماً

عيار 22: 506.75 دراهم

عيار 21: 486.00 درهماً

عيار 18: 416.50 درهماً

الفضة

الجرام: 8.90 دراهم

الأونصة: 276.76 درهماً

الكيلو: 8898.03 درهماً