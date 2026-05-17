الرئيس السابق لبنك باركليز: الثقة كبيرة باقتصاد الإمارات

أشاد بوب دايموند، الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، بحكومة الإمارات لدورها في التعامل مع التداعيات الجيوسياسية، قائلاً إنها عززت مكانتها العالمية بفضل الإدارة الاقتصادية القوية خلال فترة أزمة إقليمية.

وقال دايموند، الذي يدير حالياً شركة «أطلس ميرشانت كابيتال»: «لدي اليوم ثقة أكبر بقيادة ومستقبل اقتصاد الإمارات في الشرق الأوسط مقارنة بما كانت عليه قبل حرب إيران». وأضاف أن دول الخليج نجحت في تقليل اعتمادها على النفط، وتحولت إلى أسواق متطورة تتم مكافأة الأعمال الناجحة فيها.

وجاءت تصريحات دايموند حول تداعيات حرب إيران خلال مقابلة أجرتها معه «بلومبيرج تي في»، على هامش قمة «سبارك للقادة العالميين 2026» بمدينة نابا بولاية كاليفورنيا. وتناول خلال المقابلة مجموعة قضايا جيوسياسية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وإمكانية ظهور سوق لتداول القدرة الحاسوبية.

وفي حديثه عن الاضطرابات السياسية في المملكة المتحدة، مع تعرض رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط للتنحي بعد الخسائر الكبيرة لحزب العمال في الانتخابات المحلية، قال دايموند إن بريطانيا «فقدت الهيمنة في أسواق الأسهم لصالح نيويورك والشرق الأوسط». كما تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار.

وأوضح دايموند أن شركة «أطلس ميرشانت كابيتال» توسع نشاطها في التمويل اللامركزي من خلال شراكات تشمل «كوين بيس جلوبال» وعملة «USDC» المستقرة التابعة لشركة «سيركل» على شبكة التداول «هايبرليكويد». وحصلت شركة «أطلس AI لابس»، التابعة للمجموعة في دبي، مؤخراً على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لإطلاق أول رمز رقمي مدعوم بالأصول وقابل للتداول المفتوح من الإمارة.

وأعرب عن تفاؤله بشأن التشريعات الأمريكية المرتقبة الخاصة بالعملات المشفرة، قائلاً يتوقع أنها ستحسم الجدل القائم حول العملات المستقرة.

كما أشار دايموند إلى توقع أطلقه لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» الأسبوع الماضي، بشأن ظهور سوق للعقود المستقبلية الخاصة بالقدرة الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي، وهو ما تحقق سريعاً بعدما أعلنت مجموعة CME ومزود المؤشرات سيليكون داتا هذا الأسبوع عن العمل على هذا النوع من الأسواق.

وقال دايموند: «عندما يقول لاري فينك إن هذا سيصبح فئة أصول استثمارية، فأعتقد أن الجميع يجب أن ينتبه».