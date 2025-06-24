56 ملياراً ودائع جديدة في بنوك دبي خلال الربع الأول

استقطبت بنوك دبي قرابة 56 مليار درهم ودائع جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما استمرت بتصدرها كأكثر البنوك المحلية جاذبية للودائع للشهر الرابع على التوالي مستحوذة وفق المصرف المركزي على الحصة الأكبر بنسبة 46.3% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات برصيد تراكمي بلغ 1.36 تريليون درهم نهاية مارس 2025.

وأوضحت البيانات ارتفاع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك الإمارة في مارس 11.5% على أساس سنوي حيث اجتذبت بنوك الإمارة قرابة 140 مليار درهم كودائع جديدة خلال فترة العام.

وأضافت بنوك دبي أكثر من 185 مليار درهم كأصول جديدة إلى محفظة أصولها خلال عام بنمو سنوي ناهز 10% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.079 تريليون درهم في مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2024.

وطبقاً للبيانات فقد نمت أصول بنوك الإمارة على أساس ربعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري قرابة 3% فيما نمت على أساس شهري في مارس بنسبة 1.3% مقارنة بشهر فبراير.

فيما بلغت حصة بنوك الإمارة 39% من إجمالي الاستثمارات المصرفية لبنوك الدولة ليصل رصيدها التراكمي إلى 295.8 مليار درهم نهاية مارس الماضي.

وارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بحوالي 68 مليار درهم على مدار عام محققا نمو على أساس سنوي بحوالي 6.5% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 988.5 مليار درهم نهاية مارس وكان رصيد الائتمان قد واصل النمو الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بشهر فبراير من نفس العام الجاري.

المؤشرات المصرفية

سجلت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً مطرداً خلال الأشهر الماضية، لتصل إلى نحو 763.8 مليار درهم بنهاية مارس 2025. ووفق المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، حققت استثمارات البنوك نمواً سنوياً بنسبة 14.9%، وارتفاعاً بنسبة 3.9% منذ بداية العام، كما سجلت زيادة شهرية 1%.

وتوزعت استثمارات البنوك بين عدة أدوات، تصدرتها الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بقيمة 343.2 مليار درهم، في حين بلغت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق حوالي 345.3 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأسهم 18.7 مليار درهم، فيما سجلت الاستثمارات الأخرى نحو 56.6 مليار درهم.

وبالتوازي مع نمو الاستثمارات، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.24 تريليون درهم، بنسبة نمو سنوي بلغت 9.4%، بينما بلغ الائتمان المحلي 1.868 تريليون درهم. وبلغت قروض القطاع الخاص 1.377 تريليون درهم، والأفراد 505.9 مليارات درهم.

وسجلت الودائع المصرفية الإجمالية لدى البنوك في الدولة نحو 2.936 تريليون درهم، بواقع 2.687 تريليون ودائع المقيمين و248.6 مليار درهم ودائع غير المقيمين.

بنوك الإمارات

وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي وصلت إلى 2.257 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 399 مليار درهم ووصلت الودائع إلى 1.329 تريليون درهم.

إلى ذلك، أظهرت المؤشرات المصرفية الخاصة بتوزع البنوك حسب الموقع ما بين أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، ارتفاعاً في إجمالي أصول البنوك العاملة في أبوظبي منذ ديسمبر الماضي 4.1% لتصل إلى نحو 2.26 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، بينما سجلت البنوك في «الإمارات الأخرى» نمواً 4.3% إلى 381.7 مليار درهم. وفي ما يتعلق بإجمالي الائتمان، فقد تجاوز ائتمان البنوك العاملة في أبوظبي 1.05 تريليون درهم بنمو 2.6% منذ نهاية العام الماضي، وفي الإمارات الأخرى 197.9 مليار درهم بنمو 3.9%.

وارتفعت الودائع المصرفية لتصل في بنوك أبوظبي إلى نحو 1.33 تريليون درهم، وفي الإمارات الأخرى إلى 247 مليار درهم. ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 381.7 مليار درهم، واستقر رصيد الودائع عند 247 مليار درهم، كما بلغ رصيد الائتمان 197 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 69.4 مليار درهم في نهاية مارس من العام الجاري.