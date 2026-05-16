«باركن» تشغل مواقف ذكية جديدة في «مردف أفينيو مول»

أعلنت شركة «باركن» عن تشغيل منظومة مواقف ذكية جديدة في «مردف أفينيو مول» بدبي، ضمن توجهها نحو توسيع حلول المواقف الرقمية وتعزيز تجربة المستخدم عبر أنظمة تعتمد بالكامل على التقنية الذكية، دون الحاجة إلى الحواجز التقليدية أو التذاكر الورقية.

ويعتمد النظام الجديد على تقنية التعرف التلقائي إلى المركبات، بما يتيح دخول وخروج السيارات بسلاسة وانسيابية، مع احتساب رسوم المواقف بشكل آلي، وإتاحة خيارات متعددة للسداد تشمل الدفع التلقائي أو الدفع اللاحق عبر تطبيق «باركن»، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة المتعاملين.

وأوضحت الشركة أن الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع منح المتسوقين والزوار فترة سماح مجانية لمدة ساعتين، فيما تم تحديد تعرفة استخدام المواقف بعد انتهاء الفترة المجانية بـ10 دراهم لكل ساعة، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وفي إطار تنظيم استخدام المواقف والحد من إشغالها لفترات طويلة، فرضت «باركن» رسوماً خاصة على الوقوف خلال الفترة الليلية الممتدة من الساعة الثانية صباحاً وحتى الخامسة صباحاً، تصل إلى 1000 درهم، في خطوة تهدف إلى منع الاستخدام غير المخصص للمواقف وضمان توافرها لمرتادي المركز التجاري خلال أوقات الذروة.

وأكدت الشركة أن النظام الجديد يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير بنية تحتية ذكية للمواقف في دبي، ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي، وتوفر تجربة أكثر سهولة وراحة للمستخدمين، من خلال حلول دفع مرنة وتقنيات متقدمة تسهم في تعزيز انسيابية الحركة داخل الوجهات التجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.