سوق دبي يواصل الارتفاع ويستعيد مستوى 5400 نقطة

واصلت أسواق الأسهم الرئيسية في المنطقة العربية التعافي، في ظل ارتفاع أسعار النفط وسط التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

وارتفع مؤشر دبي بنسبة 1% ليستعيد مستواه فوق 5400 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5%، وزاد مؤشر «تاسي» السعودي بنسبة 1.3%، فيما ارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.51%، وزاد مؤشر الكويت بنسبة 0.52%، وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.22%، فيما استقر مؤشر مسقط، ليسجل تراجع هامشي بنسبة 0.04%.

دبي

واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه في أول جلسات الأسبوع، حيث زاد بنسبة 1.1%، عند مستوى 5411 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 788 مليون درهم.

وتصدرت أسهم لشركات الأنشطة الاستثمارية والصناعية ربحية سوق دبي المالي، بمقدمتها كل من سهم «اكتتاب» بنسبة 14.7% وسهم «شركة الإسمنت الوطنية» بنسبة 11.1% وسهم «إثمار» بنسبة 6.7% ثم كلا من سهم «الصناعات الوطنية» محققاً نسبة نمو 6.6% وسهم «تكافل الإمارات» بنسبة 6% ثم سهم «مزايا» بنسبة نمو 5.6%.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 2.8% عند 12.75 درهماً، وارتفع سهم «أملاك للتمويل» بنسبة 3.2% عند 1.59 درهم.

وارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 4.2% عند 0.950 درهم، بينما ارتفع سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.8% عند 8.51 دراهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة كان أكثر المتراجعين سهم شركة «اجيلتي» بنسبة 9% ثم سهم شركة «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 8.6% وسهم «بنك الإمارات للاستثمار» بنسبة 6.6% فيما تقلص سهم «الرمز» بنسبة 4.1% ثم سهم «مساكن دبي ريت» بنسبة 1.6%.

أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 0.5%، عند مستوى 9558 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 818 مليون درهم.

بدورها كانت أسهم القطاع الاستثماري بمقدمة الأسهم الرابحة بإغلاق مؤشر سوق أبوظبي المالي حيث تصدر سهم «مجموعة إي 7» ربحية السوق بنسبة نمو 14.2%، فيما نما سهم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 11.9%، وسهم شركة «الاتحاد للتأمين» بنسبة 8.3% وسهم «ايبيكس» بنسبة 3.6%، ثم سهم «أسمنت الخليج» بنسبة 3.5%.

وأقفل سهم شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة»، مرتفعاً بنسبة 2.7% عند 3.480 دراهم، بينما ارتفع سهم «مجموعة ملتيبلاي» بنسبة 1.4% عند 2.160 درهم.

أما على صعيد سوق أبوظبي المالي فكان سهم «إي اس جي» بمقدمة أكثر الأسهم تقلصاً بنسبة 5.5% ثم سهم شركة «فودكو» بنسبة 4.4% ثم سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 4.3% فيما تراجع سهم «الشارقة للاسمنت» بنسبة 2.9% بينما تقلص سهم «بيور هيلث» بنسبة 2.4%.

السيولة

وتجاوزت السيولة المحققة في الأسواق 1.6 مليار درهم وذلك عبر حوالي 34.3 ألف صفقة تداول، وكانت حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية 52.5% من السيولة بإجمالي ناهز 841 مليار درهم وعبر 19289 صفقة واختص سوق دبي المالي بحصة وازت 47.5% من إجمالي السيولة المحققة بقيمة 787.5 مليون درهم وعبر قرابة 15 ألف صفقة تداول.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة مرتفعاً بنسبة 1.3% ليغلق عند 10710 نقاط (+ 136 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليارات ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2% عند 91.50 ريالاً. وأغلق سهم أكوا باور مرتفعاً 2% عند 242 ريالاً، وتصدر سهم البحر الأحمر ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 38.60 ريالاً.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1% عند 24.74 ريالاً. وتراجع سهم سيسكو القابضة قبل تعليقه عند التداول منتصف الجلسة، بنسبة 3% عند 25.30 ريالاً.

مصر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، حيث ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 14110 نقاط. بدأ التداول على أسهم شركة فاليو المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي في البورصة المحلية ليسجل ارتفاعات قوية خلال الجلسة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في معظم الأسهم القيادية على رأسها سهم مناجم الفوسفات وسط قفزة في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.89 بالمئة إلى 2664.07 نقطة، وارتفع سهم البوتاس العربية 4.31% وسهم البنك العربي 0.78%. وزاد سهم مصفاة البترول 0.83 بالمئة وسهم مناجم الفوسفات 2.43%».