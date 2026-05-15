اقتصادية رأس الخيمة تواصل تعزيز ودعم بيئة الأعمال

واصل برنامج «الاقتصادية في أسبوع»، الذي تقدمه دائرة التنمية الاقتصادية – رأس الخيمة، عبر أثير إذاعة رأس الخيمة، ترسيخ حضوره كإحدى المنصات الإعلامية الاقتصادية المتخصصة، مقدماً على مدى 8 أعوام أكثر من 330 حلقة إذاعية تناولت طيفاً واسعاً من القضايا والموضوعات الاقتصادية والتنموية، في إطار جهوده لنشر الثقافة الاقتصادية، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز وعي المستهلك في إمارة رأس الخيمة.

وأكد سامي محمد الرباح، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، شكل البرنامج منذ انطلاقه، نافذة إعلامية تفاعلية سلطت الضوء على أبرز المستجدات الاقتصادية والتشريعات والمبادرات والمحفزات الداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار في الإمارة، كما أسهم في تقديم محتوى توعوي متنوع ركّز على حقوق المستهلك، وأساليب التسوق الآمن، والتوعية بمخاطر الغش التجاري والممارسات المخالفة، بما يدعم ترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

وأضاف: شهد البرنامج خلال مسيرته استضافة أكثر من 422 خبيراً اقتصادياً ومستشاراً ومتخصصاً وأصحاب مشاريع ناجحة، ناقشوا عبر حلقاته العديد من الملفات الحيوية المرتبطة بالشأن الاقتصادي والتنموي، من بينها حماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وفرص الاستثمار، والتسويق الذكي، وإعداد دراسات الجدوى، وآليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، إلى جانب موضوعات اجتماعية وأسرية وصحية ونفسية ترتبط بجودة الحياة والتنمية المجتمعية المستدامة.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الدائرة الهادفة إلى تنويع قنوات التواصل مع المجتمع وقطاع الأعمال، وتقديم محتوى اقتصادي توعوي يواكب تطلعات الإمارة وخططها التنموية، مشيراً إلى أن «الاقتصادية في أسبوع» نجح خلال سنواته الماضية في بناء منصة حوارية مؤثرة تجمع بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع ضمن قالب إعلامي مبسط وهادف.

وأوضح الرباح، أن البرنامج لعب دوراً مهماً في دعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال، من خلال استضافة 255 مشروعاً وطنياً منذ إطلاقه بهدف الترويج الإعلامي لها وتعزيز حضورها المجتمعي، وشملت تلك المشاريع مبادرات تجارية ومنزلية وافتراضية، إلى جانب مشاريع طلابية ابتكارية، بما يعكس حرص الدائرة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن البرنامج حقق إنجازاً نوعياً بحصوله عام 2020 على جائزة أفضل مشروع على مستوى الشرق الأوسط ضمن جائزة السعادة الوظيفية في فئة إشراك الموظفين، مؤكداً مواصلة تطوير المحتوى الإعلامي وفقرات البرنامج بما يتواءم مع التوجهات التنموية للإمارة، ويعزز الوعي الاقتصادي لدى مختلف شرائح المجتمع.

ويُبث برنامج «الاقتصادية في أسبوع» كل يوم أربعاء عند الساعة 11 صباحاً عبر إذاعة رأس الخيمة، متضمناً مجموعة من الفقرات المتخصصة، من أبرزها «برقية الأخبار»، و«الذهب اليوم»، و«حديث المال»، و«بصمات تجارية ناجحة»، إلى جانب الفقرة الرئيسية «حوار مع ضيف»، التي تستضيف نخبة من المختصين والخبراء لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية.