احتفالات عيد الاتحاد ترفع مبيعات المراكز التجارية بنسبة 100%

تشهد المراكز التجارية والمولات ومحال البيع بالتجزئة ازدحاماً شديداً من المتسوقين للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة التي طرحتها، بمناسبة احتفالات عيد الاتحاد وعروض الموسم الشتوي.

وساهمت العروض الحقيقية في زيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 100% مقارنة بالأيام العادية، مع إقبال كبير على شراء معدات التخييم ولوازم رحلات البر.

وأكد خبراء ومسؤولون – لـ «البيان»- أن عطلة عيد الاتحاد هذا العام صادفت يومي الاثنين والثلاثاء لتصل الإجازة إلى 4 أيام متواصلة.

وأشاروا إلى أن أيام الإجازات تشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين لاستغلال العروض والتخفيضات التي تطلقها المراكز التجارية والمولات. وأكد الخبراء أن الإمارات تشهد زيادة في أعداد السياح في مثل هذا الوقت من كل عام، وبالتالي زيادة المبيعات بشكل كبير.

منافسة شديدة

وأكد إبراهيم البحر، الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة مدير مؤسسة البحر للاستشارات لـ «البيان»، أن المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة تشهد ازدحاماً شديداً خلال الفترة الحالية للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة التي أطلقتها مراكز التسوق ومنافذ بيع، بمناسبة احتفالات عيد الاتحاد.

وأضاف أن الزيادة في نسبة المبيعات خلال الأيام الحالية تصل إلى 100% مقارنة بالمبيعات خلال الأيام العادية.

وأوضح أن مبيعات معدات ولوازم التخييم ورحلات البر، ومعدات وإكسسوارات التخييم في الصحراء وأدوات الطهي الخاصة برحلات التخييم بالإضافة إلى المواد الغذائية شهدت زيادة كبيرة في المبيعات، مشيراً إلى أن عطلة الاتحاد أعقبت الإجازة الأسبوعية لتمتد إلى 4 أيام متواصلة، فانطلق كثيرون إلى البر وزاد الإقبال على التخييم في صحراء الإمارات.

وأضاف أن دولة الإمارات تشهد زيادة ملحوظة في أعداد السياح والزائرين في مثل هذا الوقت من كل عام، مشيراً إلى أن زيادة السياح تساهم في زيادة المبيعات بشكل كبير.

وأكد إبراهيم البحر أن المميز في تلك التخفيضات أنها عروض حقيقية، مشيراً إلى أن التخفيضات والعروض شملت الغالبية العظمى من منافذ البيع في مختلف فروع تجارة التجزئة، ما جعل المنافسة شديدة، والتخفيضات كبيرة ومتنوّعة.

عروض شتوية

وأكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو – لـ «البيان»- أن إطلاق العروض والخصومات ساهم في إقبال كبير من المتسوقين بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد، مشيراً إلى وجود إقبال كبير على شراء مستلزمات التخييم في البر مثل أدوات الشواء والفحم وغيرها، بالإضافة إلى المواد الغذائية والمياه والعصائر.

وأضاف أن التخفيضات والعروض الكثيرة ساهمت في زيادة المبيعات، بالإضافة إلى عروض بداية فصل الشتاء، مع امتداد العطلة كل هذا ساهم في إقبال كبير على المولات ومراكز السوق.

وأضاف أن التخفيضات في جميع مراكز اللولو للتسوق.

وأشار إلى أن العروض الشتوية تجذب المتسوقين في الظروف العادية، وأن رواد المراكز التجارية يترقبون العروض في مثل هذا الوقت من كل عام تشمل الملابس والأغذية والمشروبات وأيضاً الهدايا والعطور.

وأوضح أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً مع العطلات الرسمية وعلى مدار الأسبوع، وسط توقعات باستمرار النشاط الكبير، مشيراً إلى أن العروض والتنزيلات التي تم طرحها دفعت المستهلكين إلى زيادة عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية.

ووجود حالة انتعاش في الأسواق التجارية، وسط توقعات بنمو كبير في المبيعات.

وأطلق ديرفيلدز مول حملة للاستمتاع بالشتاء، وتنظيم مهرجان شتوي في حديقة المول يضم سوق الشتاء، أنشطة للأطفال، أكشاك الطعام، قلعة القفز، سباق السيارات، مغامرة التسلق، عروض ترفيهية مباشرة والمزيد من التجارب المذهلة.

وقال نبيل السكوتي المدير العام لديرفيلدز مول – لـ «البيان»-: "نسعى لتلبية تطلعات المتسوقين على كافة المستويات، وقمنا بتصميم مجموعة من الأنشطة التي تلائم جميع أفراد العائلة، مشيراً إلى إطلاق حملة تسوق واربح: فرصتك للفوز بسيارة جيتور داشينج ذات الدفع الرباعي.

وأضاف أن عطلة عيد الاتحاد تشهد إقبالاً كبيراً للاستفادة من عروض وتخفيضات الشتاء والاستمتاع بخصومات تصل إلى 90% على مجموعة هائلة من العناصر في أقسام الموضة والتجميل والإلكترونيات وغيرهم المزيد.

ما يجعلها فرصة مثالية للتسوق والاستمتاع بأجواء الاحتفال.

وأشار إلى أن ديرفيلدز مول يستعد للاحتفال بالعيد الوطني الـ 53 بطريقة مميزة مع عرض مسرحي تفاعلي مليء بأجواء المرح والاستمتاع بأجواء الشتاء