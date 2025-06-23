بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بالإمارات للشهر الرابع على التوالي

استقطبت بنوك دبي قرابة 56 مليار درهم ودائع جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما استمرت بتصدرها كأكثر البنوك المحلية جاذبية الودائع للشهر الرابع على التوالي مستحوذة وفق المصرف المركزي على الحصة الأكبر بنسبة 46.3% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات برصيد تراكمي بلغ 1.360 تريليون درهم نهاية مارس 2025.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي الصادرة اليوم بأن ودائع بنوك الإمارة وصل بارتفاع سنوي 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما نمت عبر أساس ربعي بحوالي 4.2%، بينما ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير.

وطبقاً للبيانات فقد نمت أيضاً أصول بنوك دبي على أساس شهري 1.3% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.079 تريليون درهم في مارس الماضي، بينما استقر رصيدها من الاستثمارات عند رصيد تراكمي بلغ 295.8 مليار درهم

وارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بنسبة 1.3% على أساس شهري ليرتفع رصيده التراكمي إلى 988.5 مليار درهم نهاية مارس.

على صعيد آخر أوضحت البيانات بأن أصول بنوك أبوظبي وصلت 2.257 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 399 مليار درهم ووصلت الودائع 1.329 تريليون درهم.

ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 381.7 مليار درهم، واستقر رصيد الودائع عند 247 مليار درهم، كما بلغ رصيد الائتمان 197 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 69.4 مليار درهم في نهاية مارس من العام الجاري.