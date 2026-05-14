اتفاقية تعاون لتطوير منظومة الشحن الجوي في رأس الخيمة

وقعت جمارك رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع مطار رأس الخيمة الدولي وشركة فلاي فايو ذ.م.م، وذلك بهدف تطوير منظومة الشحن الجوي والارتقاء بكفاءة الخدمات اللوجستية في الإمارة.

ووقع الاتفاقية الدكتور راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، ومانيش سيث الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة، وفيجاي آرومباكام الرئيس التنفيذي لشركة فلاي فايو، وتأتي الاتفاقية في إطار التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة ورؤية الإمارة الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع فرص النمو في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين جمارك رأس الخيمة وشركات الشحن الجوي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة كمركز لوجستي إقليمي واستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في هذا القطاع الحيوي.كما تستهدف الاتفاقية تطوير منظومة الشحن الجوي على المستويين المحلي والدولي، وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، بما ينعكس على تسريع حركة التجارة عبر مطار رأس الخيمة الدولي وزيادة حجم الشحنات الجوية، الأمر الذي يدعم حضور الإمارة على خارطة التجارة الإقليمية والعالمية.

وتشمل مجالات التعاون تطوير خدمات الشحن الدولي وتعزيز خدمات الشركات العاملة في قطاعي الشحن الجوي والتخليص الجمركي، عبر توفير منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية المتخصصة، تشمل صيانة وإصلاح الطائرات، وعمليات تحميل وتفريغ حاويات الشحن، وإدارة وتشغيل الطائرات، ونقل المواد الخطرة، وخدمات النقل الجوي للركاب، إلى جانب تنسيق خدمات الطيران وتشغيل وإدارة محطات شحن السلع بالمطارات، وخدمات حزم البضائع والوساطة التجارية في قطاع الطيران.

ومن المتوقع أن تسهم الخدمات في دعم نمو قطاع الشحن الجوي وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الوطني والإقليمي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي إطار تعزيز التكامل الوطني، نصت الاتفاقية على دراسة فرص توسيع نطاق التعاون عبر تعزيز الربط بين شركة "فلاي فايو" والشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية، باعتبارها أحد شركاء جمارك رأس الخيمة، بما يدعم بناء منظومة لوجستية مترابطة تربط الإمارة بمختلف إمارات الدولة والأسواق الخارجية، وتسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز مساهمة الإمارة في منظومة التجارة الوطنية.

وتأتي الخطوة ضمن جهود متواصلة لترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً متقدماً، بما يدعم توجهات دولة الإمارات في بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة والتكامل بين القطاعات المختلفة.