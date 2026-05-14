«دليل الاستثمار» خارطة طريق تعزز تنافسية قطاع التعدين في الفجيرة

يشكل دليل الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة مرجعاً استراتيجياً متكاملاً يعكس رؤية مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في تطوير قطاع التعدين وترسيخ مكانته كأحد المحركات الاقتصادية الواعدة، من خلال توفير منظومة معلومات شاملة ومحدثة تدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة، قائمة على أسس علمية وتنظيمية واضحة.

وأتاحت المؤسسة الدليل بنسخته الأحدث عبر قنوات رقمية، بما يتيح للمستثمر الوصول إليه مباشرة عبر الهاتف الذكي، من خلال الموقع الإلكتروني أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، في خطوة تعزز سهولة الوصول إلى المعلومة وتسهم في تسريع رحلة المستثمر.

ويقدم الدليل عرضاً متكاملاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مدعوماً ببيانات دقيقة حول البيئة التشريعية والتنظيمية، وإجراءات التراخيص، وآليات مزاولة الأنشطة التعدينية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمار في القطاع.

كما يستعرض الدليل المقومات التنافسية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي المطل على خليج عمان، والبنية التحتية المتطورة، خصوصاً الموانئ الحيوية مثل ميناء الفجيرة وميناء دبا، التي تدعم سلاسة الصادرات ووصول المنتجات التعدينية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويركز الدليل على الثروات الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة، وعلى رأسها الصخور الصناعية، ومشاريع البازلت والمغنيسيوم، إلى جانب الفرص الواعدة في تصنيع المعادن وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال الاستكشاف والإنتاج، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية في قطاع التعدين.

ويولي الدليل اهتماماً خاصاً بالاستدامة والبيئة، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات في إدارة الموارد الطبيعية، والالتزام بالمعايير البيئية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

كما يبرز الدليل دور «النافذة الواحدة» الرقمية، التي توفر خدمات إلكترونية ذكية تسهم في تسهيل إجراءات التقديم، بدءاً من تعبئة طلبات الخدمة إلكترونياً، وصولاً إلى تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية، ما يعزز مرونة الإجراءات ويختصر الوقت والجهد على المستثمرين.

ويهدف الدليل، في مجمله، إلى تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من بناء مشاريع تعدين مستدامة وذات جدوى اقتصادية عالية، استناداً إلى دراسات جيولوجية متخصصة وتحليلات دقيقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة كمركز إقليمي وعالمي رائد في الصناعات التعدينية.