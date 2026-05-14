100 فرصة عمل للتخصصات الهندسية في رأس الخيمة

نظمت دائرة بلدية رأس الخيمة، أمس، معرض «مسرّع التوظيف الهندسي» بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة وكليات التقنية العليا – فرع رأس الخيمة، وبمشاركة عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية، حيث وفر المعرض 100 فرصة وظيفية لخريجي البكالوريوس في التخصصات الهندسية، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وشركاء سوق العمل لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية.

واستهدف البرنامج المهندسين المواطنين حديثي التخرج ممن لم يستكملوا سنوات الخبرة المطلوبة لمزاولة المهنة، عبر توفير بيئة تدريب وتأهيل عملي تسهم في صقل مهاراتهم، ومنحهم خبرات ميدانية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل، وتساعدهم على بناء مسارات مهنية مستدامة، بما يهيئ جيلاً هندسياً وطنياً قادراً على قيادة المشاريع التنموية المستقبلية.

وأكدت سارة الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، أن المعرض يمثل نموذجاً عملياً للشراكات الحكومية الفاعلة التي تترجم توجهات الإمارة نحو الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي امتداداً للتكامل المؤسسي في دعم برنامج «إعداد المهندس المواطن»، وتعزيز استدامة تأهيل وتمكين الكفاءات الهندسية الوطنية.

وأشارت إلى أن المعرض يستهدف تمكين الكوادر الوطنية ضمن مستهدفات التوطين للعام الجاري، وتحقيق تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وشركاء القطاع الخاص، مؤكدة أن معرض «مسرّع التوظيف الهندسي» يشكل منصة عملية تسهم في توفير فرص نوعية ومسارات تطوير مهني تتيح للخريجين الارتباط المباشر بسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية وطنية تمتلك الكفاءة والجاهزية لدعم مستهدفات التنمية المستقبلية في الإمارة.

وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن برنامج «إعداد المهندس المواطن»، الذي تشرف عليه الدائرة، يجسد رؤية البلدية في الاستثمار بالكفاءات الهندسية الوطنية وتأهيل جيل قادر على مواكبة متطلبات التنمية العمرانية ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تشهدها الإمارة.

فرص نوعية

وأشار إلى أن المعرض يمثل امتداداً عملياً لمخرجات البرنامج، عبر توفير فرص مهنية نوعية وربط الخريجين مباشرة بسوق العمل، بما يسهم في بناء كوادر هندسية وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والجاهزية للمشاركة في قيادة المشاريع التنموية المستقبلية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في رأس الخيمة.

وأكدت المهندسة عائشة الشحي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني في بلدية رأس الخيمة، أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار جهود ربط المهندسين المواطنين بالممارسات الميدانية داخل المشاريع العمرانية، بما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية مباشرة، تعزز مساهمتهم في تطوير منظومة العمل الهندسي ورفع كفاءة المشاريع وفق أفضل المعايير المعتمدة، بما يرسخ دور الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في مستقبل التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسان المهيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا برأس الخيمة، أن المعرض جسد أهمية التكامل بين المسار الأكاديمي والتطبيق العملي، مشيراً إلى أن بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية ومؤسسات سوق العمل يسهم في توفير فرص نوعية للطلبة والخريجين، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وتحويل معارفهم الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تدعم مسيرة التنمية الوطنية.