2.39 تريليون درهم أصول بنوك دبي بنهاية مارس بزيادة 2.3%



لامس الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي حاجز 1.6 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث استقطبت بنوك الإمارة نحو 36 مليار درهم ودائع جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي احتفظت بنوك دبي بتصدرها جاذبية الودائع لمدة 15 شهراً على التوالي بحصة 48% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات.

فيما ارتفعت أصول بنوك الإمارة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3 % ليصل رصيد أصولها التراكمي إلى 2.39 تريليون درهم في مارس الماضي، بينما بلغ رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة رصيداً تراكمياً قدره 359 مليار درهم.

في المقابل ارتفع الائتمان الممنوح لبنوك الإمارة 5.8% على أساس ربع سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.215 تريليون درهم في مارس المنقضي من العام الجاري.