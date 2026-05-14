2.39 تريليون درهم أصول بنوك دبي بنهاية مارس بزيادة 2.3%

لامس الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي حاجز 1.6 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري حيث استقطبت بنوك الإمارة حوالي 36 مليار درهم كودائع جديدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2026. وارتفعت أصول بنوك الإمارة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3 % ليصل رصيد أصولها التراكمي إلى 2.39 تريليون درهم في مارس الماضي، بينما بلغ رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة رصيد تراكمي 359 مليار درهم.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، احتفظت بنوك دبي بتصدرها جاذبية الودائع لمدة 15 شهراً على التوالي بحصة 48% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات.

ارتفع الائتمان الممنوح بنوك الإمارة 5.8% على أساس ربع سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.215 تريليون درهم في مارس المنقضي من العام الجاري.