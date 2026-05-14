دبي الوجهة الأولى عالمياً على منصات التواصل 2026

تصدرت دبي التصنيف العالمي كأكثر المدن جاذبية ومشاركة على منصات التواصل الاجتماعي لعام 2026، محققة المركز الأول عالمياً بنتيجة كاملة بلغت 100 نقطة في مؤشر الجاذبية الرقمية.

واستند التصنيف إلى «مؤشر جاذبية إنستجرام» الذي يجمع بين الطلب العالمي على البحث عبر جوجل ونشاط الوسوم على منصتي إنستجرام وتيك توك.

وتصدرت دبي قائمة المدن العالمية بحصولها على العلامة الكاملة 100، مدعومة بأكثر من 190 مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي و3.4 ملايين عملية بحث شهرياً.

تلتها برشلونة كأكثر الوجهات بحثاً في العالم، حيث حققت 23 مليون عملية بحث شهرياً على جوجل و97 مليون منشور موسوم، بينما احتلت لندن وباريس ونيويورك مراكز متقدمة بين المدن الرائدة.

ومن بين المعالم البارزة، حاز برج خليفة في دبي على لقب أكثر المواقع جاذبية على إنستجرام، مسجلاً أكثر من 10 ملايين منشور موسوم و1.1 مليون عملية بحث شهرياً.

احتل برج إيفل المرتبة الثانية، يليه معالم بارزة مثل تاج محل، وماتشو بيتشو، وساغرادا فاميليا في برشلونة.

وخلص التقرير إلى أن الوجهات الحضرية لا تزال تهيمن على محتوى السفر العالمي، حيث تُسهم المواقع ذات الطابع المميز والتجارب الجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة التفاعل.

وحققت أماكن مثل تقاطع شيبويا في طوكيو وساحة تايمز سكوير في نيويورك مراكز متقدمة، رغم شهرتها بأجوائها الحيوية وأنشطتها المتنوعة أكثر من كونها وجهات سياحية تقليدية.

كما سلطت الدراسة الضوء على الاهتمام المتزايد بالوجهات الأقل شهرة.

وتصدرت سيتينيل دي لاس بوديجاس في إسبانيا قائمة المواقع غير التقليدية الجذابة على إنستجرام، متقدمة على منتزه هيتاشي سيسايد في اليابان، وموجة روك في أستراليا، وكانو كريستاليس في كولومبيا.

وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت أوروبا أعلى تركيز للمعالم المصنفة في المراتب الأولى، بينما تصدرت دبي وكابادوكيا في تركيا قائمة آسيا والشرق الأوسط.

وفي الأمريكتين، احتلت الحافة الجنوبية للجراند كانيون وماتشو بيتشو مراكز متقدمة بين الوجهات الأكثر رواجا.

وبحسب التقرير، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد على الطلب على السفر، حيث تكتسب الوجهات السياحية شعبية متزايدة من خلال الصور المنتشرة والتفاعل عبر الإنترنت، بدلا من الاعتماد على التسويق السياحي التقليدي فقط.