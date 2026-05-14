6.7 تريليونات درهم التحويلات المصرفية في الربع الأول بنمو 24%

ناهزت التحويلات المالية في الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية التابع للمصرف المركزي 6.7 تريليونات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2026.

وسجلت التحويلات التي تمت خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً تخطى 24% بأكثر من 1.3 تريليون درهم إضافية مقارنة بحجم التحويلات التي تمت بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في الشهور الثلاثة الأولى من 2026 بنسبة 61% بقيمة ناهزت 4.1 تريليونات درهم.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 39% من إجمالي التحويلات في يناير من العام الجاري بقيمة ناهزت 2.6 تريليون درهم.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 5.5 ملايين شيك خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 347 مليار درهم.