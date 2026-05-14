بلدية دبي: 4 خدمات تقدم في أقل من دقيقة

أعلنت بلدية دبي عن تقليص مدة تقديم 4 خدمات من خدماتها إلى أقل من دقيقة، في خطوة نوعية تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، وبينت أنه اعتباراً من شهر يونيو المقبل، سيتم تحويل استقبال طلبات هذه الخدمات إلى القنوات الذكية، وهي تطبيق "دبي الآن"، وتطبيق "بلدية دبي"، وواتساب البلدية على الرقم 800900. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان سرعة الإنجاز.

وأوضحت البلدية أن الخدمات تشمل: مكافحة آفات الصحة العامة، ومكافحة الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية، والتخلص من الأجهزة والأثاث المنزلي، وسحب مياه الصرف الصحي.

وأشارت البلدية إلى أن كبار المواطنين وأصحاب الهمم سيظل بإمكانهم تقديم طلباتهم عبر مركز الاتصال على الرقم 800900، لضمان حصولهم على الخدمة بسهولة وسلاسة، ما يؤكد أن التطوير الرقمي في بلدية دبي يعزز الوصول العادل للخدمات بطرق تناسب جميع الفئات المجتمع.

ويعكس تحويل استقبال طلبات هذه الخدمات إلى القنوات الذكية التزام البلدية بتلبية توقعات المتعاملين وتعزيز جودة حياتهم وتنفيذ معاملاتهم سرعة وكفاءة في إنجاز معاملاتهم، حيث أصبح بإمكان الجمهور إنهاء طلباتهم في لحظات، مما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تحسين جودة الحياة اليومية في الإمارة.