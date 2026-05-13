«الإمارات للألمنيوم»: نحافظ على الأداء القوي في العمليات التشغيلية بمنطقة جبل علي

أكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن خطط الشركة الاستثمارية لم تتأثر بالظروف الحالية، ورغم تعرض موقع «الطويلة» لأضرار كبيرة نتيجة العدوان الإيراني على الإمارات. وأشارت الشركة إلى أنها تحافظ على الأداء القوي في العمليات التشغيلية بمنطقة جبل علي في دبي، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وأكد عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، - في تصريحات خاصة لـ«البيان» – أن الشركة أعلنت قبل ثلاثة أسابيع فقط الاستحواذ على 80% من أسهم شركة إعادة تدوير الألمنيوم الإيطالية «إيكو جرين»، مشيراً إلى أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ على «إيكو جرين»، سترتفع القدرة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً في الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 200 ألف طن سنوياً من القدرة الإنتاجية الإضافية التي يتم تطويرها حالياً من خلال مشاريع قائمة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «لم نتوقف ولن نتوقف عن العمل والاستثمار والتطوير».

وتابع: توصلنا إلى اتفاق في جمهورية غينيا، مع وزير المناجم والجيولوجيا ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية، من جهة، وشركتا غينيا ألومينا كوربوريشن والإمارات العالمية للألمنيوم، من جهة أخرى، ونجحنا في تسوية ودية، تهدف إلى التسوية النهائية للنزاعات الناتجة عن توقف أنشطة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في جمهورية غينيا، مؤكداً أن خطط ‌الشركة الاستثمارية لم تتأثر بالظروف الحالية، ورغم تعرض موقع «الطويلة» لأضرار كبيرة نتيجة الأحداث الأخيرة - وهو أحد أهم مجمعات إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم – لكننا لم ولن نتوقف.

جبل علي

وحول أولويات الشركة لضمان استمرارية الأعمال، مع التحديات التي شهدها موقع الطويلة مؤخراً، أكد عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة أن الإمارات العالمية للألمنيوم، تحافظ على الأداء القوي في عملياتنا بمنطقة جبل علي في دبي، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق العالمية وفي نفس الوقت ينصب تركيزنا على استعادة تشغيل موقع الطويلة بشكل آمن ومدروس. قال: نركز بشكل كامل على ضمان استمرارية أعمالنا والحفاظ على موثوقية الإمدادات لعملائنا حول العالم، استناداً إلى علاقاتنا التجارية طويلة الأمد التي شكلت أساس نجاحنا على مدى عقود، وتظل سلامة وأمن موظفينا على رأس أولوياتنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، فهي قيمة أساسية لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف، مشيراً إلى تعرض موقع الطويلة لأضرار كبيرة نتيجة الأحداث الأخيرة، وهو أحد أهم مجمعات إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم.

وتابع: أما فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، فننظر إليها بثقة وعزيمة.. لدينا خطة واضحة ترتكز على كفاءة فرقنا، وقوة بنيتنا التشغيلية، ودعم شركائنا، إلى جانب الاستفادة من خبراتنا العالمية.

ونؤكد أن الشركة ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة ومرونة، مع مواصلة تنفيذ خطط النمو وتعزيز مكانتنا كأحد أبرز اللاعبين في صناعة الألمنيوم عالمياً.

الخطط الإنتاجية

وحول الخطط الإنتاجية الإضافية التي تعمل عليها الشركة لتلبية احتياجات الأسواق وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في ظل الطلب المتنامي على الألمنيوم، قال عبدالناصر بن كلبان: نركز على تعزيز قدراتنا الإنتاجية من خلال نهج متكامل يجمع بين التوسع المدروس والابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث نعمل على زيادة إنتاج الألمنيوم منخفض الكربون، إلى جانب التوسع العالمي في أعمال إعادة التدوير لتلبية الطلب المتزايد على المعادن المستدامة، من خلال تنمية أعمالنا وقدراتنا في دولة الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، بما يعزز حضورنا في الاقتصاد الدائري ويدعم احتياجات الأسواق العالمية. وبشكل عام، يرتكز نهجنا على تحقيق توازن بين تلبية الطلب المتزايد، وتعزيز القيمة المضافة، وضمان استدامة عملياتنا على المدى الطويل.

الابتكار والاستثمار

وحول تعزيز الشركة مكانتها في إنتاج الألمنيوم منخفض الانبعاثات، مع ضمان استمرارية العمليات بكفاءة عالية، مع تسارع التحول العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون، أكد عبدالناصر بن كلبان أن الإمارات العالمية للألمنيوم رسخت مكانتها كمنتج رائد للألمنيوم منخفض الانبعاثات من خلال نهج متكامل يجمع بين الابتكار والاستثمار في الطاقة النظيفة وتوسيع قدرات إعادة التدوير.

وتابع: نحن من أوائل الشركات عالمياً تقوم بإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب الاستفادة من الطاقة النووية منخفضة الكربون، ما يسهم في خفض البصمة الكربونية لعملياتنا. كما نواصل التوسع في أعمال إعادة التدوير في الإمارات وعلى مستوى العالم من خلال عملياتنا في الولايات المتحدة وأوروبا، نظراً للدور المحوري للألمنيوم المعاد تدويره في دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الانبعاثات.

وفي الوقت ذاته، نستثمر في تطوير الجيل الجديد من تقنيات الصهر مثل تقنية EX التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة وتخفض الانبعاثات، ونفخر بأنها تقنية تم تطويرها في الإمارات بما يجسد ريادة الكفاءات الوطنية في ابتكار حلول صناعية متقدمة والتي تعد ضمن أكثر تقنيات الصهر كفاءة في العالم.

كان عادل أبوبكر، الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد شارك الثلاثاء، في القمة العالمية للألمنيوم في لندن، مؤكداً أن الحرب في الشرق الأوسط لم ‌تؤثر على خطط الشركة الاستثمارية المحلية والخارجية.