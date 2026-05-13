«محمد بن راشد للمشاريع» و«أبل» يدعمان تجربة رقمية جديدة لطلاب الإمارات

تشهد دولة الإمارات تحولاً رقمياً متسارعاً، وتبرز التطبيقات الذكية الموجهة لفئة الشباب والطلاب كأحد المحركات الجديدة للاقتصاد الرقمي، مستفيدة من بيئة الابتكار والدعم الحكومي لريادة الأعمال. وفي هذا السياق، أكد رائد الأعمال الإماراتي ناجي فقيهي العوضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق Smartpocket، أن التطبيق يسد فجوة مهمة في السوق عبر توفير قناة مباشرة وقابلة للقياس تربط العلامات التجارية بشريحة الطلاب، التي تُعد من أكبر الشرائح الاستهلاكية وأكثرها نشاطاً في الدولة.

وأوضح العوضي أن التطبيق يسهم في خفض تكاليف الإنفاق اليومي للطلاب في قطاعات حيوية تشمل الطعام والأزياء والسفر واللياقة البدنية والترفيه والتكنولوجيا، ما يعزز القوة الشرائية لهذه الفئة ويدعم توجهات الاقتصاد الرقمي القائم على الخدمات الذكية والعروض المخصصة.

وأكد العوضي أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدمت دعماً استثنائياً، بينما كانت «آبل» بوابة الابتكار للمنصة.

وعن أهمية الاعتماد على منظومة «أبل» وتكنولوجياتها في تطوير التطبيق، وكيف أسهم ذلك في الارتقاء بتجربة المستخدم وتوسيع نطاق المنصة قال العوضي: لطالما كانت «أبل» هي بوابتي الأولى نحو عالم التكنولوجيا ومفهوم ابتكار المنتجات. وأنا أوقن تماماً بأنني لم أكن لأقف هنا اليوم لتطوير التطبيق لولا انغماسي المبكر في عالم منظومة أبل، التي مكنتني من تقديم تجربة أكثر سلاسة وموثوقية؛ فالتوافق التام بين أجهزة iPhone، وكفاءة أداء التطبيق، ومعايير الأمان، والإشعارات، وخدمات تحديد الموقع، والتوقعات العامة لتجربة المستخدم، كلها عوامل ساعدتني على بناء منصة توفر للطلاب استخداماً يومياً يتسم بالسهولة والبساطة. وبعيداً عن الجانب التقني فإن تركيز Apple ينصب على البساطة وتصميم المنتجات ووضع المستخدم في المقام الأول.

وعن عدد الشركات والمتاجر المشاركة حالياً في التطبيق والمعايير المعتمدة في اختيار الشركاء والعروض المخصصة للطلاب قال العوضي: يضم التطبيق في الوقت الراهن 52 شريكاً من العلامات التجارية، من بينها أسماء بارزة مثل طيران الإمارات، وطلبات، ونون، وسامسونج، وهيومانترا، وغيرها. وفي ما يخص اختيار الشركاء وعروض الطلاب فإن إحدى أبرز المزايا تتمثل في كوني طالباً؛ ما يتيح لي فهماً وتحديداً طبيعياً للعلامات التجارية التي يستخدمها الطلاب ويتحدثون عنها ويفضلونها بالفعل.

يضيف العوضي: وقد أدت قيادة دولة الإمارات وتركيزها المستمر على الابتكار دوراً محورياً في تحويل «التطبيق» إلى واقع ملموس. وإني لأوقن في قرارة نفسي بأن خوض تجربة تأسيس مشروع كطالب شاب كان سيصبح أكثر صعوبة في العديد من البيئات خارج دولة الإمارات؛ ففي ظل القيادة الرشيدة والاهتمام المتواصل بالشباب والتكنولوجيا وريادة الأعمال تبلورت بيئة محفزة تشجع الشباب على البناء والابتكار. كما قدمت مؤسسات مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دعماً استثنائياً طوال هذه المسيرة. وما أثار إعجابي هو نهجهم الاستباقي في الاستفسار عن المجالات التي أحتاج فيها إلى المساعدة وكيفية تقديم الدعم في مختلف جوانب تأسيس العمل.

وينتقل العوضي بالحديث إلى تطور تكنولوجيات مثل تطبيق المحفظة من Apple أو Apple Pay في Smartpocket لجعل عملية الاستفادة من الخصومات الطلابية أكثر سلاسة للمستخدمين، فيقول: أرى أن تكنولوجيات مثل تطبيق المحفظة من Apple وApple Pay سيلعب دوراً رئيساً في مساعدة «التطبيق» على التطور ليصبح محفظة حقيقية توفر التجربة الأكثر سلاسة وخلوّاً من التعقيدات للطلاب على المدى الطويل، وأتوقع أن يصير جزءاً من البنية التحتية الأوسع التي تدعم اقتصاد الطلاب، وتتوافق تكنولوجيات مثل تطبيق المحفظة من Apple وApple Pay بقوة مع هذه الرؤية لأنها تبسّط التجربة وتجعلها أكثر بديهية وموثوقية وملاءمة للحياة اليومية للطلاب.

خارطة الطريق

يجمع مؤتمر المطورين العالمي WWDC مجتمع المطورين العالمي معاً لرؤية الفصل التالي من البرامج، فكيف يمكن لمثل هذه الإعلانات أن تؤثر في خارطة طريق Smartpocket، وكيف يبقى في الطليعة لضمان بقاء «الأفضل في فئته» في السوق؟.. سؤال يطرح نفسه في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم، وتتميز الإمارات بأنها حاضنة مثالية له ومركز عالمي لأدواته ومنتجاته، ويجيب العوضي قائلاً: لطالما تابعت مؤتمر WWDC عن كثب، حتى منذ أيام ستيف جوبز. لقد أصبح بصراحة أشبه بتقليد عائلي في أثناء نشأتي، ولعب دوراً كبيراً في تشكيل طريقة تفكيري حول التكنولوجيا والمنتجات وما يمكن بناؤه فعلياً. وينبع الكثير من الطموح والفضول الذي أمتلكه اليوم حول ابتكار المنتجات من مشاهدة Apple وهي تتجاوز الحدود باستمرار وتعيد التفكير في تجارب المستخدمين عاماً بعد عام. فهذا المؤتمر يساعد المطورين على البقاء على اطلاع دائم على الاتجاه الذي تتجه إليه البرامج والتصميم وسلوك المستخدم.