عبدالعزيز الغرير: اقتصاد الإمارات يعود أقوى بعد الأزمات

أكد عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن استراتيجية دولة الإمارات التي وضعتها القيادة الرشيدة تجعل من الأزمات فرصاً للنهوض، وأن اقتصاد الإمارات قوي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني مر بثلاث أزمات متتالية وقام بعدها أقوى، الأولي: الأزمة المالية العالمية، والثانية خلال أزمة كورونا، إضافة إلى الأزمة الخاصة بالعدوان الإيراني على دولة الإمارات.

وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها. وتابع الغرير - على هامش إطلاق أحدث تقرير لاتحاد اتحاد مصارف الإمارات - أن الدولة وفرت الإمكانات والدعم والتمويل للمشاريع، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن.

وأشار إلى أن الدعم الذي وفره البنك المركزي للبنوك لم يستخدم؛ لأن البنوك غطت كافة الاستحقاقات بدون الحاجة إلى دعم المركزي، وهذا مؤشر جيد على قوة القطاع.

وحول نسبة نمو الاقتصاد قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.

وتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من نظيره العام الماضي وسيكون هناك نمو في نتائج البنوك.

وأضاف أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبوأ مكانية عالمية مرموقة، وتحظى باحترام المؤسسات العالمية الدولية المتخصصة في القطاع المالي. وتابع: لأول مرة يعرض علينا عضوية مجلس إدارة سويفت هذا العام.

وقال لقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية.