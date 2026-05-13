57 % نمو عدد المشاريع في الشارقة خلال النصف الأول من 2025

أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية عالمية، بعدما تصدرت قائمة الإمارات الأسرع نمواً في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025.

وأوضح أن الإمارة حققت نمواً 57% في عدد المشاريع الاستثمارية إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات الرأسمالية 361% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تسارع وتيرة النمو الاقتصادي ويؤكد نجاح الشارقة في تعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وأشار العوضي إلى أن غرفة الشارقة تواصل جهودها لتعزيز حضور الإمارة على خريطة الاستثمار العالمية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تسويقية وترويجية لبيئة الأعمال، تشمل تبادل الزيارات مع الوفود التجارية، والمشاركة في الملتقيات والفعاليات الاقتصادية الدولية، إضافة إلى الحضور في المعارض العالمية وتنظيم الأحداث الاقتصادية المتخصصة داخل الإمارة.

وأضاف أن الغرفة تعمل كذلك على تنفيذ بعثات تجارية تستهدف فتح أسواق جديدة وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، بالتوازي مع التعاون المستمر مع الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية الداعمة للأعمال وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في رفع تنافسية بيئة الاستثمار وترسيخ مكانة الشارقة وجهة جاذبة للاستثمار المستدام