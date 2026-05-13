%137 نمواً سنوياً في حركة الطيران في مطار الفجيرة خلال 2025

كشف الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة- الإصدار رقم 29، الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء، عن نمو غير مسبوق في حركة الطيران بمطار الفجيرة الدولي، حيث بلغ عدد رحلات الطيران خلال عام 2025 نحو 54 ألفاً و247 رحلة، مقارنة بـ22 ألفاً و848 رحلة في عام 2024، محققاً نسبة نمو بلغت 137 % خلال عام واحد، بما يعكس الزيادة الكبيرة في النشاط التشغيلي واتساع قاعدة الطلب على خدمات المطار.

وأوضح الكتاب الإحصائي أن هذا الأداء يأتي امتداداً لمسار تصاعدي ملحوظ، إذ ارتفع عدد رحلات الطيران في عام 2024 مقارنة بعام 2023، الذي سجل 13 ألفاً و745 رحلة، ما يؤكد تسارع وتيرة النشاط الجوي وتعاظم الدور المتنامي الذي يؤديه مطار الفجيرة الدولي على المستويين المحلي والدولي.

وبالتوازي مع ذلك، سجل المطار نمواً كبيراً في حركة المسافرين، إذ ارتفع عدد الركاب القادمين من 20 ألفاً و778 راكباً في 2024 إلى 84 ألفاً و359 راكباً في 2025، بزيادة تجاوزت 4 أضعاف، فيما ارتفع عدد الركاب المغادرين من 17 ألفاً و996 راكباً إلى 73 ألفاً و203 ركاب خلال الفترة ذاتها، ما يعكس حركة متزايدة للمسافرين عبر المطار.

ويعد مطار الفجيرة الدولي المطار الوحيد في دولة الإمارات الذي يتمتع بمناخ ملائم للملاحة الجوية على مدار العام، حيث لا يتأثر بظاهرة الضباب التي تشهدها الدولة خلال بعض الفترات، الأمر الذي يمنحه ميزة تشغيلية تنافسية تسهم في انتظام الرحلات وتقليل التأخير، وتستفيد منها شركات الطيران المحلية والعالمية.

ويوفر مطار الفجيرة الدولي منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات للمقيمين والزوار، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة، وذلك ضمن شبكة ستة مطارات دولية في الدولة تتمتع بتنسيق عالٍ فيما بينها، وتعتمد أحدث الأنظمة التشغيلية والخدمات الأرضية والجوية، إلى جانب إجراءات سفر سهلة ومرنة.

كما يشكل المطار، بالتكامل مع ميناء الفجيرة وشبكة الطرق الحديثة التي تربط الإمارة ببقية إمارات الدولة، حلقة محورية، ما يعزز مكانة إمارة الفجيرة مركزاً لوجستياً استراتيجياً في حركة التجارة العالمية.

ويوفر المطار أيضاً تجربة سفر مريحة للمسافرين، مدعومة بإجراءات تخليص سريعة وأنظمة تشغيل متطورة، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للشركاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بمستوى الخدمة، ويمنح المسافرين فرصة الاستمتاع بزيارة إمارة الفجيرة بما تزخر به من وجهات سياحية وطبيعة جبلية متفردة وشواطئ جذابة وخدمات فندقية راقية.