«الإمارات للتنقل» تقرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أكدت شركة الإمارات للتنقل أن أجندة مشاريعها التطويرية تتضمن العديد من الخطط والمبادرات الطموحة المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة، تشمل التوسع في بعض دول الخليج والوطن العربي. وأوضحت الشركة بأن حزمة المشاريع تتضمن توفير 1800 شاحن للسيارات الكهربائية في مدينة أبوظبي ومدينة العين على أن يتم تنفيذ عملة تركيب تلك الشواحن وفق جدول زمني محدد خلال عامين.

وتفصيلاً، أعلنت شركة «الإمارات لتعليم القيادة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز التداولي «DRIVE»، والتابعة لمجموعة «2 بوينت زيرو»، الثلاثاء، عن تحولها إلى «الإمارات للتنقل»، بما يعكس توسع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من خدمات تعليم القيادة التقليدية نحو منظومة تنقل متكاملة. وجاء الإعلان خلال مراسم قرع جرس التداول التي أُقيمت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، احتفاءً باعتماد الرمز التداولي الجديد «EMobility» بدلاً من الرمز السابق «DRIVE»، حيث يُمثل هذا التحول محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الشركة، كما يعكس توجه مجموعة «2 بوينت زيرو» نحو بناء منصات متخصصة قادرة على تحقيق قيمة مضافة ونمو مستدام على المدى الطويل، كما يأتي ذلك من خلال توسيع نطاق أعمال الشركة نحو منظومة تنقل متكاملة تشمل حلول التنقل الذكي والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية لقطاع النقل.

وأكد خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للتنقل» - في تصريحات صحفية على هامش الإعلان - أن استراتيجية الشركة تشهد توسعاً محلياً وعالمياً، حيث وضعت الشركة حزمة مشاريع تستهدف تصدير خبراتها وإمكانياتها إلى مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع أعمال الشركة بحيث تشمل بعض دول الخليج والدول العربية.

وقال: تعكس المرحلة الجديدة تطور نموذج أعمال الشركة وتوسع رؤيتها الاستراتيجية في قطاع التنقل، مضيفاً: بينما يشكل تغيير الرمز التداولي خطوة مهمة في مسيرتنا، فإن عملياتنا التشغيلية وخدماتنا الحالية ضمن شركة الإمارات لتعليم القيادة والشركات التابعة لها ستستمر بشكل طبيعي، بما يضمن الحفاظ على مستويات الجودة ذاتها والخدمات المقدمة للمتعاملين. ولفت إلى أن الهيكل الجديد يتيح للشركة تصميم وتشغيل وتوسيع حلول تنقل ذكية من خلال منصة موحدة قائمة على البيانات، بما يدعم تحقيق نمو مستدام، لافتاً في الوقت نفسه بأن الشركة تسعى من خلال «الإمارات للتنقل» إلى المساهمة في تطوير حلول تنقل ذكية ومستدامة تدعم مستقبل النقل والبنية التحتية في دولة الإمارات، بما يعزز جاهزيتنا لقيادة المرحلة المقبلة من النمو في هذا القطاع الحيوي.