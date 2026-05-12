"الكَرك".. مشروب يومي يتحول إلى اقتصاد قائم بذاته في الإمارات

في الإمارات، لا يرتبط شرب الكرك بوقت أو موسم، ففي عزّ الصيف، تحت حرارة تتجاوز 45 درجة، كما في ليالي الشتاء الباردة، يظل الكرك حاضراً في اليد، على الطاولة، وفي السيارة.

هو ليس مجرد شاي بالحليب والبهارات، بل طقس يومي يتكرر بلا تفكير، صباحاً قبل العمل، بعد الغداء، وفي كل جلسة مسائية.

في المجالس، يكاد يكون الكرك ثابتاً مثل القهوة العربية، يُقدَّم للضيوف ويُرافق الأحاديث الطويلة، وبينما تختلف الأذواق في درجة الحلاوة أو قوة النكهة، يبقى الاتفاق واحداً: الكرك جزء من الإيقاع اليومي للحياة.

ومع تعداد سكاني يتجاوز 10 ملايين نسمة في الإمارات، فإن شريحة كبيرة، من المواطنين والمقيمين تستهلك الكرك بشكل شبه يومي، ما يخلق طلباً ضخماً ومستقراً لا يتأثر كثيراً بالعوامل الموسمية، على عكس كثير من المشروبات الأخرى.

ورغم جذوره المرتبطة بالثقافة الهندية والجنوب آسيوية، أصبح الكرك مشروباً إماراتياً بامتياز، في الإمارات، لا يقتصر شربه على المواطنين، بل تبنّاه المقيمون من مختلف الجنسيات، حتى أصبح “لغة مشتركة” بين سكان المدينة.

ورغم بساطة الكرك، إلا أن حجمه الاقتصادي لافت، فبمتوسط سعر يتراوح بين 1 إلى 3 دراهم للكوب، ومع تقديرات غير رسمية تشير إلى استهلاك مئات الآلاف، وربما أكثر من مليون كوب يومياً، يمكن أن تتجاوز قيمة السوق اليومية 2 إلى 3 ملايين درهم في الإمارات.

وعلى أساس سنوي، قد يقترب هذا السوق من مليار درهم عند احتساب جميع نقاط البيع، من الأكشاك الصغيرة إلى المقاهي وسلاسل المطاعم، ما يجعله أحد أكبر أسواق المشروبات غير الرسمية في الدولة.

نموذج أعمال منخفض التكلفة عالي الربحية

ما يجعل اقتصاد الكرك فريداً هو هيكل تكاليفه، فالمكونات الأساسية ألا وهي الشاي، الحليب، السكر، والبهارات تعد منخفضة التكلفة، بينما السعر النهائي يحقق هامش ربح جيد، خاصة عند البيع بكميات كبيرة.

كشك كرك صغير يمكن أن يبيع بين 500 إلى 1500 كوب يومياً في موقع مزدحم، ما يعني إيرادات يومية قد تتراوح بين 1000 إلى 4000 درهم، مع تكاليف تشغيل محدودة نسبياً مقارنة بمشاريع الأغذية الأخرى.

هذا النموذج جعل الكرك من أكثر المشاريع الصغيرة انتشاراً، خصوصاً بين رواد الأعمال، بسبب سرعة دوران رأس المال وسهولة الدخول إلى السوق.

من ثقافة شعبية إلى علامات تجارية

خلال السنوات الأخيرة، لم يعد الكرك محصوراً في الأكشاك الشعبية، بل دخل مرحلة “التجاريّة المنظمة”، فقد ظهرت علامات تجارية متخصصة تقدم:

كرك بنكهات مختلفة (زعفران، فستق، زنجبيل)

كرك فاخر بأسعار أعلى تصل إلى 10–15 درهماً للكوب

منتجات جاهزة ومعلبة للبيع في المتاجر

هذا التحول يعكس انتقال الكرك من منتج منخفض التكلفة إلى منتج قابل للتمييز والتسعير العالي، ما يفتح المجال أمام توسع محلي وإقليمي.

مشروب يتحدى الطقس

ربما أكثر ما يميز الكرك في الإمارات هو قدرته على تحدي المنطق، ففي بلد يُعرف بحرارته المرتفعة، يظل مشروب ساخن الخيار الأول للكثيرين، لكن هذا التناقض الظاهري يعكس طبيعة أعمق: الكرك ليس مشروباً للطقس، بل للراحة والاعتياد.

هو لحظة توقف وسط يوم سريع، أو استراحة قصيرة بين المهام، أو عذر بسيط للقاء الأصدقاء.

اقتصاد مدفوع بالسوشال ميديا

الطلب على الكرك لم يعد فقط تقليدياً، بل أصبح مدعوماً بالمنصات الرقمية. فمقاطع "تيكتوك" و"انستغرام" ساهمت في تحويل الكرك إلى تجربة اجتماعية، ما زاد من الإقبال، خصوصاً بين الشباب.

كما أن تبني المقيمين والأجانب للكرك ساهم في توسيع السوق، حيث يتحول من عادة محلية إلى منتج “ثقافي قابل للتصدير”، خاصة مع وجود جاليات جنوب آسيوية كبيرة في الدولة.

استهلاك ثابت ونمو مستقبلي

على عكس كثير من المنتجات، يتميز الكرك بثبات الطلب، ما يجعله أقرب إلى “سلعة يومية” مثل القهوة، ومع استمرار النمو السكاني، وارتفاع عدد السياح (الذي تجاوز 17 مليون زائر سنوياً في دبي)، يُتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع.

كما أن إمكانية تطوير سلاسل كرك منظمة أو تصدير التجربة إلى أسواق أخرى قد تدفع الصناعة إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.

أكثر من مشروب

في النهاية، يكشف الكرك عن نموذج اقتصادي فريد: منتج بسيط + تكلفة منخفضة + طلب يومي مرتفع = سوق مستقر ومربح.

وفي مدينة مثل دبي، حيث تتغير الاتجاهات بسرعة، يبقى الكرك واحداً من القلائل الذين نجحوا في الجمع بين الثقافة والاقتصاد، كوب صغير… لكن بسوق كبير.