بنوك دبي تتصدر جاذبية الودائع المصرفية بإجمالي 1.26 تريليون درهم

تصدرت بنوك دبي القطاع المصرفي بالإمارات في جاذبية الودائع لتختص بحصة 46% من إجمالي رصيد الودائع المصرفية حتى شهر أغسطس الماضي بإجمالي 1.263 تريليون درهم.

وأظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن الأصول المملوكة لبنوك دبي وصلت إلى رصيد تراكمي بلغ 1.926 تريليون درهم، فيما بلغ رصيد الاستثمارات 278 مليار درهم في نهاية اغسطس.

وأظهر التقرير أن الائتمان الممنوح من قبل بنوك الإمارة ارتفع إلى رصيد تراكمي 940 مليار درهم في أغسطس العام الجاري.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث بلغت 2.108 تريليون، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 356 مليار درهم، بينما وصلت الودائع 1.251 تريليون درهم.

ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 343 مليار درهم ووصل رصيد الودائع إلى 226.5 مليار درهم وكذلك الائتمان إلى 340 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 60.5 مليار درهم في نهاية اغسطس من العام الجاري.