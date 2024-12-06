12.7 تريليون درهم إجمالي التحويلات المالية بالإمارات في 8 أشهر

بلغت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 12.746 تريليون درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 2024.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن التحويلات ما بين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63% وبإجمالي تجاوز 8 تريليونات درهم.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37% وبإجمالي تجاوز بدوره 4.7 تريليونات درهم.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 14.9 مليون شيك خلال الأشهر السبعة بقيمة إجمالية بلغت 873.7 مليار درهم.