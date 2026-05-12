دفع رسوم خدمات حكومة دبي قريباً بالعملات الرقمية

كشف محمد الحكيم، رئيس ومدير عام «كريبتو.كوم» في المنطقة، أن الجمهور في الإمارات سيتمكن خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع من سداد رسوم خدمات حكومة دبي باستخدام العملات الرقمية، لتصبح دبي بذلك أول حكومة في العالم تعتمد الأصول الافتراضية كوسيلة دفع رسمية مقابل خدماتها الحكومية.

وقال الحكيم في تصريحات لـ«البيان» إن الشركة حصلت على الترخيص الكامل من مصرف الإمارات المركزي، بعد استكمال عمليات الربط والتكامل الإلكتروني مع دائرة المالية في دبي، بما يتيح اعتماد المدفوعات الرقمية ضمن إطار تنظيمي معتمد ومتوافق بالكامل مع الأنظمة المالية في الدولة. وأضاف: «وقعنا العام الماضي اتفاقيات مع دائرة المالية في دبي وطيران الإمارات وسوق دبي الحرة، وتم بالفعل إنجاز عملية الربط الإلكتروني مع دائرة المالية، ما يمهد لتفعيل الدفع بالعملات الرقمية لدى الجهات الحكومية في دبي خلال الأسابيع المقبلة».

وأوضح الحكيم أن هذه الخطوة تمثل إضافة كبيرة للاقتصاد الإماراتي، وتعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن سوق العملات الرقمية عالمياً يقترب من 4 تريليونات دولار ويواصل التوسع بوتيرة متسارعة.

وكانت «كريبتو.كوم» قد أعلنت عن حصول كيانها القانوني في الإمارات، شركة «فوريس داكس ميدل إيست»، على ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» من مصرف الإمارات المركزي، لتصبح بذلك أول مزود خدمات أصول افتراضية ينجح في الحصول على هذا الترخيص على مستوى الإمارات.

وبموجب الترخيص، أصبحت «كريبتو.كوم» قادرة على تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع دائرة المالية في حكومة دبي، والتي ستمكن المقيمين في الإمارات من سداد الرسوم الحكومية باستخدام الأصول الرقمية بطريقة منظمة وآمنة، وذلك دعماً لاستراتيجية دبي اللانقدية ورؤية الإمارة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

تفعيل الاتفاقيات

وأشار محمد الحكيم إلى أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال تفعيل الاتفاقيات مع كل من «طيران الإمارات» وسوق دبي الحرة، بما يتيح توسيع استخدام العملات الرقمية في قطاعات السفر والتجزئة والخدمات. وأكد أن الحصول على الموافقات التنظيمية والترخيص الكامل من المصرف المركزي جاء رغم الظروف الجيوسياسية الحالية، قائلاً: «نثمّن جهود مصرف الإمارات المركزي ودعمه في استكمال إجراءات الترخيص ضمن إطار تنظيمي متقدم يدعم الابتكار ويحافظ على الاستقرار المالي».

وأضاف: سيتم تنفيذ جميع عمليات التسوية المالية بالدرهم الإماراتي أو بالعملات المستقرة المدعومة بالدرهم والمعتمدة من مصرف الإمارات المركزي، وذلك حصرياً من خلال إطار عمل «تسهيلات القيم المخزنة» المعتمد من البنك المركزي.

وأوضح محمد الحكيم: بصفتها الجهة الوحيدة الحاصلة على هذا الترخيص ضمن قطاع الأصول الرقمية في الدولة، فإن أي مستخدم أو جهة ترغب في الاستفادة من خدمات الدفع بالأصول الرقمية الحكومية في الإمارات، يجب أن تكون مسجلة عبر منصة «كريبتو.كوم» المرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).

مكانة عالمية

وقال محمد الحكيم: كما سيسمح هذا الترخيص، وبعد استكمال الموافقات التشغيلية المطلوبة من مصرف الإمارات المركزي، بإطلاق خدمات الدفع بالأصول الرقمية مع مجموعة «طيران الإمارات» وسوق دبي الحرة، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، في خطوة تعزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتقنيات المدفوعات المستقبلية.

وذكر أنه قبل عام واحد فقط، كان هناك من يشكك في قدرتنا على تحقيق هذا الإنجاز، واعتبر البعض أن تحويل العملات الرقمية إلى وسيلة دفع معتمدة للخدمات الحكومية في دبي مجرد فكرة صعبة التنفيذ، لكننا في «كريبتو.كوم» لم ننشغل بالرد على التشكيك، بل ركزنا على العمل والتنفيذ وبناء شراكات حقيقية مع الجهات التنظيمية والحكومية في دولة الإمارات.

وأضاف: اليوم، مع حصولنا على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، واستعدادنا لتفعيل الدفع بالأصول الافتراضية مع حكومة دبي، نؤكد أن دولة الإمارات لا تكتفي بمواكبة مستقبل الاقتصاد الرقمي، بل تقوده عالمياً.

واختتم محمد الحكيم بالقول: «في النهاية، الأفعال دائماً أعلى صوتاً من الأقوال، وما تحقق اليوم هو نتيجة رؤية واضحة، وثقة من الجهات التنظيمية، وعمل استمر لأشهر طويلة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية».