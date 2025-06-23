«المورد الإماراتي» يعزز أداء قطاع ريادة الأعمال الوطني

اصطفت الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي لدعم رواد الأعمال المواطنين عبر برنامج «المورد الإماراتي»، الذي تشرف عليه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي.

وتصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قائمة الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج «المورد الإماراتي»، بعد أن سجلت أعلى قيمة مشتريات لعام 2024 بلغت أكثر من 165 مليون درهم، مما يعكس التزام الهيئة بتمكين رواد الأعمال المحليين وإدماجهم في منظومتها التشغيلية.

وجاءت بلدية دبي في المركز الثاني بدعم إجمالي قدره 147.3 مليون درهم، تلتها مجموعة طيران الإمارات، بـ 109.3 ملايين درهم. فيما ساهمت جمعية الاتحاد التعاونية بـ 82 مليون درهم وشركة الإمارات لتموين الطائرات بمشتريات تجاوزت 81 مليون درهم.

وسجلت جهات حكومية وشبه حكومية نسب نمو لافتة في دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج «المورد الإماراتي» مقارنة بالأعوام السابقة، حيث قفزت صحة دبي إلى الصدارة بنمو كبير بلغ 823%، تلتها دائرة المعرفة بنسبة نمو 448%، في حين سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نمواً بـ 253 %.، ووصلت نسبة الزيادة في مركز دبي التجاري العالمي إلى 193%، وحققت غرف دبي نمواً في حجم الدعم بنسبة 182%، في دلالة على اتساع نطاق الالتزام المؤسسي تجاه دعم قطاع المشاريع الصغيرة.

الجهات الحكومية

وفي مشهد يعكس التزاماً واسعاً من الجهات الحكومية في دبي بدعم رواد الأعمال المواطنين، جاءت هيئة الطرق والمواصلات في صدارة الجهات الحكومية من حيث قيمة التعاقدات، بإجمالي بلغ أكثر من 165 مليون درهم، تلتها بلدية دبي بقيمة 147.3 مليون درهم، ثم القيادة العامة لشرطة دبي 48.8 مليون درهم، تلتها دائرة الاقتصاد والسياحة بنحو 42.9 مليون درهم، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي 42.5 مليون درهم، تلتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 19.7 مليون درهم، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية 17.7 مليون درهم، وهيئة الثقافة والفنون في دبي 16.4 مليون درهم، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بنحو 15.4 مليون درهم، وتلتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري 12.4 مليون درهم.

الجهات شبه الحكومية

وسجلت الجهات شبه الحكومية حضوراً قوياً في دعم أعضاء برنامج المورد الإماراتي، حيث تصدرت مجموعة الإمارات التي تضم دناتا، قائمة الجهات شبه الحكومية من حيث قيمة التعاقدات، بمشتريات بلغت 109.3 ملايين درهم، تلتها شركة الإمارات لتموين الطائرات التي ساهمت بـ 81.3 مليون درهم، ثم دبي القابضة بدعم وصل إلى أكثر من 70.6 مليون درهم، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بدعم 24.7 مليون درهم، ثم شركة بترول الإمارات الوطنية – إينوك 20.1 مليون درهم ومركز دبي التجاري العالمي 16.8 مليون درهم، وموانئ دبي العالمية 14.4 مليون درهم، ووصل العقارية 6.3 ملايين درهم، وغرف دبي 3.8 ملايين درهم.

الجهات الاتحادية

وساهمت الوزارات والجهات الاتحادية بدور مهم في تمكين رواد الأعمال المواطنين وبقيمة إجمالية وصلت إلى 94.6 مليون درهم، تصدرتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بنحو 32.9 مليون درهم، ثم وزارة التربية والتعليم بأكثر من 29.5 مليون درهم، تلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين 28.9 مليون درهم، ووزارة تمكين المجتمع 3.2 ملايين درهم.

القطاع الخاص

أما في القطاع الخاص، فقد سجلت تعاونية الاتحاد حضوراً لافتاً بصفتها أكبر جهة خاصة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت قيمة مشترياتها 82 مليون درهم، ثم كارفور الإمارات بأكثر من 80.9 مليون درهم. وتلاها شركة إعمار العقارية بنحو 22.3 مليون درهم، ثم شركة الاتحاد للطيران 5.5 ملايين درهم، ومركز اللولو 4.5 ملايين درهم، ثم النصر للمقاولات 2 مليون درهم.

وأسهم برنامج المورد الإماراتي، الذي تديره «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال عام 2024، وتمكن البرنامج منذ إطلاقه من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، مما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات.