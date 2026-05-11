«كريبتو.كوم» تتيح سداد الرسوم الحكومية بالأصول الرقمية في الإمارات

عمليات التسوية المالية بالدرهم الإماراتي والعملات المدعومة بالدرهم

إطلاق خدمات الدفع بالأصول الرقمية مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة

أعلنت «كريبتو.كوم» عن حصول كيانها القانوني في دولة الإمارات، شركة فوريس داكس ميدل إيست، على ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» (SVF) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتصبح بذلك أول مزود خدمات أصول افتراضية (VASP) ينجح في الحصول على هذا الترخيص على مستوى دولة الإمارات.

ويعد هذا الإنجاز محطة مفصلية في تاريخ قطاع الأصول الرقمية والمدفوعات في المنطقة، ويؤكد مكانة «كريبتو.كوم» كشركة رائدة عالمياً في الامتثال التنظيمي والابتكار المالي، كما يعكس ثقة الجهات التنظيمية في دولة الإمارات بالبنية التشغيلية والرقابية والأمنية التي تعتمدها الشركة.

وبموجب هذا الترخيص، أصبحت «كريبتو.كوم» قادرة على تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع دائرة المالية في حكومة دبي، والتي ستمكن المقيمين في دولة الإمارات من سداد الرسوم الحكومية باستخدام الأصول الرقمية بطريقة منظمة وآمنة، وذلك دعماً لاستراتيجية دبي اللا نقدية ورؤية الإمارة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

تسوية مالية

وسيتم تنفيذ جميع عمليات التسوية المالية بالدرهم الإماراتي أو بالعملات المستقرة المدعومة بالدرهم والمعتمدة من مصرف الإمارات المركزي، وذلك حصرياً من خلال إطار عمل «تسهيلات القيم المخزنة» المعتمد من البنك المركزي.

وبصفتها الجهة الوحيدة الحاصلة على هذا الترخيص ضمن قطاع الأصول الرقمية في الدولة، فإن أي مستخدم أو جهة ترغب بالاستفادة من خدمات الدفع بالأصول الرقمية الحكومية في الإمارات، يجب أن تكون مسجلة عبر منصة «كريبتو.كوم» المرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).

كما سيسمح هذا الترخيص، وبعد استكمال الموافقات التشغيلية المطلوبة من مصرف الإمارات المركزي، بإطلاق خدمات الدفع بالأصول الرقمية مع مجموعة طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، في خطوة تعزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتقنيات المدفوعات المستقبلية.

وقال ايرك انزاني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «كريبتو.كوم»: أن نصبح أول مزود خدمات أصول افتراضية يحصل على هذا الترخيص في دولة الإمارات يُعد إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس، ويؤكد التزامنا الكامل بأعلى معايير الامتثال والتنظيم والأمان. نحن لا نبني مجرد منصة للأصول الرقمية، بل نشارك في رسم مستقبل الخدمات المالية الرقمية على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف: دولة الإمارات أصبحت اليوم من أكثر الأسواق تقدماً على مستوى العالم في مجال الاقتصاد الرقمي والتشريعات المالية الحديثة، ونحن فخورون بأن نكون في مقدمة الشركات التي تسهم في هذا التحول.

أصول رقمية

وقال محمد الحكيم، رئيس ومدير عام «كريبتو.كوم» في الإمارات والبحرين: هذا ليس مجرد ترخيص، بل هو تحول استراتيجي كامل في مستقبل المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات. أن نكون أول شركة أصول رقمية تحصل على هذا الترخيص من مصرف الإمارات المركزي يعكس حجم الثقة التي مُنحت لنا، ويؤكد أن «كريبتو.كوم» أصبحت اليوم المرجع الرئيسي لخدمات الدفع بالأصول الرقمية المنظمة في الدولة.

وأضاف: نفخر بإطلاق شراكتنا مع دائرة المالية في دبي، والمساهمة بشكل مباشر في دعم استراتيجية دبي اللا نقدية، وترسيخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية للابتكار المالي والأصول الرقمية.