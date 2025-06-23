انخفاضات ملحوظة بأسعار الوقود في الإمارات بالنصف الأول

شهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها انخفاضات ملحوظة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي. ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة على مدار الأشهر الستة الماضية بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً وعند حدود سعرية متقاربة خلال أشهر يوليو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2024.

وبلغت أسعار الوقود في الإمارات أدنى مستوياتها خلال السنوات الأربع الماضية في مايو ويونيو 2025، وسجلت الأسعار تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ سبتمبر 2021، بينما شهد شهر يوليو 2022 ذروة ارتفاع أسعار الوقود بكل مشتقاتها في دولة الإمارات بسبب زيادة أسعار عمليات الشحن وتكاليف النقل، وارتفاع معدلات التضخم العالمي، فضلاً عن حالة الانفتاح التي شهدها العالم بعد التعافي من جائحة «كوفيد 19» التي أعقبت فترة الانغلاق في 2020.

وتترقب الأسواق العالمية ارتفاع الأسعار مع زيادة تكاليف عمليات الشحن بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتداعيات الاقتصادية المحتملة، إلى جانب تباطؤ النمو العالمي، وزيادة الطلب على النفط في الأسواق العالمية.

يناير

شهد شهر يناير الماضي تراجع أسعار البنزين بجميع أنواعه بمقدار 21 فلساً بانخفاض 8% مقارنة بأسعار يناير 2024، وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» من 2.82 درهم في يناير 2024 إلى 2.61 درهم في يناير 2025 بانخفاض 7.5%، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» من 2.71 درهم في يناير 2024 إلى 2.50 درهم في يناير الماضي بنسبة نزول تجاوزت 7.7%، وكذلك تراجع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» من 2.64 درهم في يناير 2024 إلى 2.43 درهم في يناير الماضي وبنسبة نزول تناهز 8%، وتراجع سعر لتر الديزل بمقدار 32 فلساً من 3 دراهم في يناير 2024 ليستقر عند 2.68 درهم في يناير 2025 بنسبة نزول تناهز 11%.

فبراير

شهد شهر فبراير الماضي تراجع أسعار البنزين بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً بانخفاض 5% مقارنة بأسعار فبراير 2024، وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 14 فلساً من 2.88 درهم في فبراير 2024 إلى 2.74 درهم في فبراير 2025 بنسبة نزول تناهز 5%، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 13 فلساً من 2.76 درهم في فبراير 2024 إلى 2.63 درهم في فبراير الماضي بنسبة نزول تتجاوز 4.7%، وكذلك تراجع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» بمقدار 14 فلساً من 2.69 درهم في فبراير 2024 إلى 2.55 درهم في فبراير الماضي وبنسبة نزول تتجاوز 5%. وتراجع سعر لتر الديزل بمقدار 17 فلساً من 2.99 دراهم في فبراير 2024 ليستقر عند 2.82 درهم في يناير 2025 بنسبة نزول تناهز 5.7%.

مارس

شهد شهر مارس 2025 تراجع أسعار البنزين بمقدار يتراوح بين 30 و35 فلساً وبنسبة نزول تتراوح بين 10 و12% مقارنة بأسعار مارس 2024، وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 30 فلساً من 3.03 دراهم في مارس 2024 إلى 2.73 درهم في مارس الماضي بنسبة نزول تناهز 10%، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 35 فلساً من 2.96 درهم في مارس 2024 إلى 2.61 درهم في مارس الماضي بنسبة نزول تناهز 12%، وكذلك تراجع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» بمقدار 31 فلساً من 2.85 درهم في مارس 2024 إلى 2.54 درهم في مارس الماضي وبنسبة نزول تناهز 11%. وتراجع سعر لتر الديزل بمقدار 39 فلساً من 3.16 دراهم في مارس 2024 ليستقر عند 2.77 درهم في مارس 2025 بنسبة نزول تتجاوز 12%.

أبريل

شهد شهر أبريل 2025 تراجع أسعار البنزين بمقدار يتراوح بين 57 و58 فلساً وبنسبة نزول تتراوح بين 18 و20% مقارنة بأسعار أبريل 2024، وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 58 فلساً من 3.15 دراهم في أبريل 2024 إلى 2.57 درهم في أبريل الماضي بنسبة نزول تتجاوز 18%، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 57 فلساً من 3.03 دراهم في أبريل 2024 إلى 2.46 درهم في أبريل الماضي بنسبة نزول تناهز 19%، وكذلك تراجع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» 58 فلساً من 2.96 درهم في أبريل 2024 إلى 2.38 درهم في أبريل الماضي وبنسبة نزول تناهز 20%. وتراجع سعر لتر الديزل بمقدار 46 فلساً من 3.09 دراهم في أبريل 2024 ليستقر عند 2.63 درهم في أبريل 2025 بنسبة نزول تناهز 15%.

مايو

شهد شهر مايو 2025 تراجع أسعار البنزين بمقدار يتراوح بين 75 و76 فلساً وبنسبة نزول تتراوح بين 23 و24% مقارنة بأسعار مايو 2024، وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 76 فلساً من 3.34 دراهم في مايو 2024 إلى 2.58 درهم في مايو الماضي بنسبة نزول تناهز 23%، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 75 فلساً من 3.22 دراهم في مايو 2024 إلى 2.47 درهم في مايو الماضي بنسبة نزول تتجاوز 23%، وكذلك تراجع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» بمقدار 76 فلساً من 3.15 دراهم في مايو 2024 إلى 2.39 درهم في مايو الماضي وبنسبة نزول تتجاوز 24%. كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 55 فلساً من 3.07 دراهم في مايو 2024 ليستقر عند 2.52 درهم في مايو 2025 بنسبة نزول تناهز 18%.

يونيو

شهد شهر يونيو 2025 تراجع أسعار البنزين بمقدار يتراوح بين 55 و56 فلساً وبنسبة نزول تتراوح بين 18 و19% مقارنة بأسعار يونيو 2024، وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 56 فلساً من 3.14 دراهم في يونيو 2024 إلى 2.58 درهم في يونيو الماضي بنسبة نزول تناهز 18%، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 55 فلساً من 3.02 دراهم في يونيو 2024 إلى 2.47 درهم في يونيو الماضي بنسبة نزول تتجاوز 18%، وكذلك تراجع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» بمقدار 56 فلساً من 2.95 درهم في يونيو 2024 إلى 2.39 درهم في يونيو الماضي وبنسبة نزول تناهز 19%. كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 34 فلساً من 2.88 دراهم في يونيو 2024 ليستقر عند 2.54 درهم في يونيو 2025 بنسبة نزول تناهز 12%.

استراتيجية واضحة

أكد علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، المملوكة لحكومة دبي، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لديها استراتيجية واضحة في مسألة أسعار الوقود، مشيراً إلى وجود لجنة لمتابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات تجتمع شهرياً ولديها خبرات كبيرة ومتابعة دقيقة لكل ما يحدث في السوق الدولي، وتقر خلال اجتماعها الأسعار حسب التغيرات الدولية.

وأضاف الجروان: إن السوق الداخلية مستقرة تماماً في الإمارات سواء ما يتعلق بالبنزين أم الغاز أم جميع مشتقات الوقود، ونحن في أمان تام في هذا القطاع. وأوضح أن دولة الإمارات استطاعت الاستفادة من قطاع النفط وتوفيره فوائض مالية لتمويل خطط التنمية وتحديد مسار وطبيعة التنمية، كما تمكنت الإمارات من تطوير الصناعات المحلية واستغلالها في بناء قاعدة صناعية، خصوصاً صناعة التكرير والبتروكيماويات.

استقرار

يرى الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن أسعار الوقود في الإمارات مرتبطة بالأسعار في الأسواق العالمية وكلما ارتفع سعر برميل النفط على مستوى العالم لابد أن تتأثر الأسواق المحلية به.

وأوضح العامري أن السوق العالمية لم تتأثر حتى الآن بالتوترات السياسية في المنطقة وظهر التأثير محدوداً للغاية في بداية الأزمة.

وقال: يوجد استقرار في الأسعار العالمية بسبب وجود وفرة في أسواق النفط الدولية، مشيراً إلى أن وجود كثير من الدول لديها مخزون كبير من النفط جاهز للتصدير. وأضاف إن إنتاج النفط العالمي مقبول والأسواق مستقرة حتى الآن، وهناك كثير من الدول النفطية يمكن أن تقوم بزيادة في الإنتاج وعمل التوازن المطلوب.