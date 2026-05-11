تراجع طفيف لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

عبادة ابراهيم

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعاً طفيفاً، الاثنين مع بداية تداولات الأسبوع، بضغط تقلبات الدولار وحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية.

واستقر سعر غرام الذهب عيار 24 عند نحو 563 درهماً، فيما بلغ سعر غرام الفضة حوالي 9.42 دراهم، وسط ارتباط التداولات المحلية بوتيرة الطلب الفعلي وتوجهات السيولة نحو الأصول الآمنة، مع متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق وتأثير المتغيرات الاقتصادية على اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الذهب

عيار 24: 563 درهماً

عيار 22: 521.25 درهماً

عيار 21: 499.75 درهماً

عيار 18: 428.25 درهماً

 الفضة

الجرام: 9.42 دراهم

الأونصة: 293.07 درهماً

الكيلو: 9422.41 درهماً