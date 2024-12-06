«موانئ دبي العالمية» تخطط للتوسع في الهند

تخطط مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) للتوسع في الهند، بهدف تحسين وتسهيل حركة التجارة، حسب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سلطان بن سليم.

وتدير «دي بي ورلد» بشكل أساسي موانئ الحاويات، كما تشارك في تطوير مواقع صناعية أخرى وخدمات الشحن وتمويل التجارة. وتبحث الشركة عن حلول لزيادة سرعة توصيل البضائع إلى العملاء، في ظل مواجهة القطاع لتهديدات في البحر الأحمر وقناة السويس والآثار الناجمة عن الوباء والمخاوف من فرض التعريفات الجمركية.

وقال الرئيس التنفيذي سلطان أحمد بن سليم لـ «بلومبرغ»: «نسعى لتطوير المزيد من المناطق الصناعية في الهند، وتعزيز القدرات اللوجستية. ومن شأن طبيعة الوضع في السوق والازدحام في الموانئ إعاقة وصول البضائع إلى العملاء».

وتدير «دي بي ورلد» بالفعل موانئ في الهند، كما استثمرت في خطوط السكك الحديدية. وفي أماكن أخرى من آسيا، تُعد السوق الصينية الضخمة أيضاً محوراً للنمو، على الرغم من أنها لا تزال تتعافى من آثار الوباء، حسب الرئيس التنفيذي. وقال: «أعادت الصين تشغيل الاقتصاد منذ عام واحد فقط أو نحو ذلك، ولا تزال العديد من المصانع تواجه تراكم البضائع التي يتعين عليها إنتاجها». ولكن مع خلال سلسلة التحفيز التي أعلنتها السلطات في الآونة الأخيرة، تعمل الحكومة على تبني «السياسات السليمة وتشجيع الشركات على النمو».