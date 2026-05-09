«مايكروسوفت»: الإمارات تتقدم دول العالم في تبني الذكاء الاصطناعي

واصلت الإمارات أداءها الاستثنائي وتصدر دول العالم في تبني الذكاء الاصطناعي محتلة المرتبة الأولى، حسب ما كشف تقرير «مايكروسوفت» بعنوان «الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي» للربع الأول من عام 2026. ووفقاً للتقرير حققت الإمارات معدل تبنٍ غير مسبوق بلغ 70 %، وهو الأعلى عالمياً.

كما أشار التقرير إلى حدوث طفرة هائلة في استخدام هذه التقنية التحويلية بنسبة بلغت 17.8 % من سكان العالم، بين الأشخاص في سن العمل. ويعكس هذا الإنجاز نجاح الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل ودورات الإنتاج، مما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي.

كذلك لفت التقرير إلى تقدم ملحوظ للولايات المتحدة، التي ارتقت إلى المرتبة 21 عالمياً في معدلات الانتشار. ويرى المحللون أن هذه الأرقام تمثل تحولاً جذرياً في بيئات العمل العالمية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لتعزيز الإنتاجية. ومن المتوقع استمرار هذا النمو السريع مع دخول المزيد من الأدوات المتطورة إلى سوق العمل في الأشهر المقبلة.