طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى إيران والعراق حتى 30 يونيو

نظراً للوضع الإقليمي، قامت طيران الإمارات بتعليق جميع رحلاتها مؤقتاً إلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة)، حتى يوم الاثنين 30 يونيو 2025.

وأكدت الناقلة أنه لن يُسمح للعملاء المتجهين عبر دبي إلى وجهات نهائية في العراق وإيران بالسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.

ووجهت الشركة العملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم التواصل مع وكالة سفرهم لإعادة الحجز.

ويُنصح أيضاً للمسافرين المغادرين أو الواصلين إلى مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الإلكتروني emirates.com للحصول على أحدث المعلومات.